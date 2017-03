Cruce con Rostagno Locales 21/03/2017 Redacción Leer mas ...

Pedro Rostagno, Presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, planteó que "se sigue demonizando a la soja" y le reclamó a Bertoni mantener encuentros institucionales con las tres Sociedades Rurales de la zona (Rafaela, Sunchales y Humberto Primo) y no con los productores autoconvocados. "Dice que no podemos frenar a Córdoba, pero Buenos Aires nos frena a nosotros", dijo en relación a las obras para el escurrimiento del agua.

Bertoni le replicó que "no demonizo ni a la soja ni a los productores: tienen que ser nuestros aliados, como Vialidad Nacional o los ferrocarriles. Decir que lo que pasó es por la soja es como decir que nos pasó porque llovió mucho. Pero algo tenemos que cambiar, porque si todo estaría perfecto, no estaríamos como estamos". Al mismo tiempo, adelantó que habrá una reunión con CARSFE el jueves y que se está analizando una propuesta de La Picasa para que lo acepte Buenos Aires.