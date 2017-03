Pérez Esquivel: rechaza "cobarde agresión" Nacionales 21/03/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 21 (NA). - Tras el escrache en el Aeroparque Metropolitano, la Comisión por la Memoria de la Provincia (CMP), que conduce Adolfo Pérez Esquivel, rechazó ayer la "cobarde agresión" de la que fue blanco a su regreso de las Islas Malvinas, la que atribuyó a un "profundo autoritarismo e intolerancia sostenidos en objetivos políticos desconocidos" y ratificó que los soldados caídos en la guerra de Malvinas "fueron víctimas de la dictadura militar" argentina.

"No entendemos la cobarde agresión que hemos sufrido ni las declaraciones públicas que distorsionan nuestra posición y cometido. Sólo pueden entenderse como expresión del más profundo autoritarismo e intolerancia sostenidos en objetivos políticos que desconocemos y en una disputa de la que no somos parte. Por su gravedad esperamos un pedido expreso de disculpas", señaló el organismo.

Y agregó que sus referentes están dispuestos a "dialogar como lo han hecho siempre con todos los sectores de la sociedad, con el respeto y la tolerancia necesaria para la vida en democracia", pero que "esto no será posible si quien lo

demanda se expresa a través de insultos y agravios".

La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires le respondió de esta manera a los familiares de los soldados fallecidos durante la guerra en el archipiélago que escracharon al Premio Nobel de la Paz y al resto de la comitiva cuando aterrizaron en el Aeropuerto Jorge Newbery a su regreso de un viaje a las Malvinas.

Los manifestantes protestaban porque los argentinos, que fueron a las islas para apoyar la tarea de la Cruz Roja de identificar los cuerpos de los soldados enterrados en el cementerio de Darwin, calificaron de "NN" a los muertos en

combate, a quienes consideran "víctimas de la dictadura militar", cuando -según indicó la Comisión de Familiares- "murieron en realidad peleando contra las fuerzas británicas".