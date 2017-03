La ‘Crema’ recibe el sábado a Estudiantes Deportes 21/03/2017 Redacción Leer mas ...

Tras dos presentaciones lejos de Rafaela, Mar del Plata y anoche en Sarandí, Atlético estará recibiendo el próximo sábado 25 de marzo a Estudiantes de La Plata, a las 20:30 hs. Esto quedará confirmado en la jornada de hoy en AFA.

Lo mismo que el resto de la programación de la fecha 17, que finalmente, más allá de la fecha FIFA, se jugará casi completa. El único que ya esta confirmado que se posterga es Defensa vs Independiente.



La fecha se jugaría de la siguiente manera: Viernes: 21 hs Patronato vs Newell’s. Sábado: 16 hs Banfield vs Unión, 17 hs Central vs Tigre, 18 hs San Lorenzo vs Quilmes, 20 hs Racing vs Godoy Cruz, 20:30 Gimnasia vs Sarmiento, 20:30 Atlético de Rafaela vs Estudiantes. Domingo: 15:30 hs Aldosivi vs Arsenal, 16:30 San Martín (SJ) vs Boca, 17 hs Colón vs Lanús, 18:30 Temperley vs Atlético Tucumán, 19:30 River vs Belgrano. Lunes: 19 hs Vélez vs Huracán, 21:15 Talleres vs Olimpo. Postergado: Defensa y Justicia vs Independiente.