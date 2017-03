Bullrich: "nosotros vamos a actuar" Nacionales 21/03/2017 Redacción SOBRE LOS PIQUETES

BUENOS AIRES, 21 (NA). - La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó ayer que "paso a paso" comenzarán a actuar "de una manera lógica" las fuerzas federales y porteñas para "dispersar" a piqueteros, pero pidió a los argentinos que no entren "en la paranoia argentina" por la actuación de los efectivos ante los cortes de calles.

"Nosotros vamos a actuar, ahora si actuamos no entremos en la paranoia argentina. Porque después si actuamos porque actuamos, y si no actuamos porque no actuamos", señaló la ministra en una entrevista que concedió a América TV, luego de una semana cargada de protestas y cortes de tránsito en el centro porteño.

Bullrich denunció que hay "un intento permanente de grupos políticos, de gente que dicen ser organizaciones sociales, que lo que hacen es estar permanentemente en la calle" y advirtió: "Las fuerzas de seguridad van a actuar como se actúa en cualquier parte del mundo, dispersando, y esa dispersión puede tener alguna consecuencia".

La ministro sostuvo, en este marco, que existe una "sobreactuación de la calle" y criticó el paro nacional anunciado por la CGT para el 6 de abril, al advertir que "en el mundo no existen más, solo acá existen, es algo que quedó en el pasado".

"En lugar de discutir por los carriles democráticos está todo planteado en término de ganar o perder", se quejó la ministra, quien dijo además que "no se puede todos los días, a toda hora, estar protestando".

Además dijo que los efectivos de seguridad "tienen que defenderse de los ataques que permanentemente reciben, como piedrazos o botellazos", y agregó: "Durante 12 años no se metían en las calles. Nosotros les planteamos que están amparados por la Constitución (Nacional) y por las Leyes".

Este lunes, a través de la red social Periscope, Bullrich dijo además que "paso a paso y de una manera lógica se va a empezar actuar" en la Ciudad de Buenos Aires con la policía porteña ante los piquetes, mientras que luego se sumarán la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura ante los cortes en "las rutas federales".