La CGT Rafaela debe definir la modalidad de adhesión al paro

La CGT anunció la semana pasada el primer paro general de 24 horas contra el Gobierno nacional, que será el jueves 6 de abril, a la vez que transmitió a sus delegaciones regionales a organizar la medida de fuerza en cada ciudad para garantizar el éxito de la protesta. En el caso de Rafaela, el secretario General de la central obrera y titular del gremio metalúrgico, Roberto Oesquer, consideró que "los argumentos para llevar adelante este paro son muy fuertes, y en el caso de nuestra ciudad nosotros, los secretarios generales de cada organización gremial, nos vamos a reunir el lunes 3 de abril en la sede del Sindicato de la Carne para definir la modalidad y unificar el mensaje para dejar en claro por qué se realiza el paro".

"La situación está muy mal para los trabajadores que sufren la pérdida del poder adquisitivo del salario, y a la vez nuestra industria soporta la apertura indiscriminada de las importaciones que se torna más grave teniendo en cuenta la caída de las ventas por el menor consumo. También recordamos que a fines del año pasado los gremios aceptaron un acuerdo con el Gobierno nacional y las cámaras empresarias para que no se despidan a los obreros, pero nunca se cumplió y las cesantías continuaron a la orden del día. Además se había consensuado el pago de un bono a todos los trabajadores, pero finalmente se hizo efectivo en pocos sectores", subrayó Oesquer. "A este escenario tan negativo se suma el techo impuesto a las paritarias actuales, lo que otra vez perjudica a los trabajadores", se lamentó el dirigente metalúrgico.

De todos modos, el titular de la CGT Rafaela admitió que "el paro es un derecho para manifestar el descontento de los trabajadores con el plan económico, nosotros queremos que todos se plieguen a esta protesta, aunque no podemos obligar a nuestra gente a acatar si por faltar a la fábrica va a perder plata por el presentismo y los premios de producción".



EL PRIMER

PLENARIO

La CGT Rafaela retomó el lunes pasado los plenarios mensuales, y en esta oportunidad se realizó en camping del Centro de Empleados de Comercio con el secretario adjunto del gremio mercantil, Juan Berca, como anfitrión. Con una importante participación de los secretarios generales de los distintos sindicatos que integran la central obrera local, hubo fuertes críticas al gobierno nacional por "la actual situación socioeconómica que vive nuestro país".

Asimismo, hubo un repaso por el estado de las paritarias de cada sector. En este sentido, el titular del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), Darío Cocco -que recibió un aplauso por su reciente reelección en el cargo- explicó los detalles de la paritaria que se encuentra estancada y un plan de lucha que ya contempló tres paros y podría sumar esta semana otros dos días sin actividad en caso de que los municipios y comunas no realicen una oferta salarial superadora.

"El descontento con el gobierno nacional y con las medidas y ajustes realizados fue lo más destacado de este primer encuentro entre los gremialistas locales, que aventuran un futuro complejo en las negociaciones paritarias y en temas tan importantes como la recomposición salarial y la preservación de las fuentes de trabajo", se informó oficialmente.

En este contexto, Berca informó los detalles del relevamiento sobre la canasta básica de alimentos elaborado por la Federación del CEC. De acuerdo a estos datos, la canasta a nivel nacional asciende a 13.060 pesos para un matrimonio solo, a $ 16.539 para un matrimonio con dos hijos y a $ 17.984 para familias con tres hijos.

En tanto, al transpolar esos datos a Rafaela se concluye que un hogar de un matrimonio sin hijos la canasta básica trepa a $ 15.472 mientras que para un matrimonio con dos hijos es de $ 19.594 y con tres hijos es de $ 21.306.