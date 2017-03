Obligado a ganar en Sarandí

Atlético de Rafaela visitará este lunes a Arsenal en el Viaducto de Sarandí en la continuidad de la decimosexta fecha del Torneo de Primera División, en el cual buscará una victoria que le permita dar pelea en la lucha por la permanencia ante un rival directo más allá de que hoy por hoy está afuera de los 4 equipos que estarían descendiendo. El encuentro se disputará a partir de las 19 en el estadio Julio Humberto Grondona, contará con el arbitraje de Fernando Echenique, irá televisado por la TV Pública y al mismo el elenco de Sarandí arriba tras perder en su visita a Patronato.

La Crema, por su parte, viene de caer en la reanudación del certamen el pasado lunes en Mar del Plata dejando una pobre imagen futbolística y hoy tiene la imperiosa necesidad de recuperarse y de volver a sumar para dar pelea en la tabla de los promedios, donde ocupa el último lugar. Para ello, el entrenador Juan Manuel Llop efectuará cuatro modificaciones, algunas tácticas y obligadas, tomando como referencia el elenco que salió a jugar en la ciudad balnearia.

En la defensa, el experimentado paraguayo Teo Paredes ingresará en lugar de Eros Medaglia, mientras que en el mediocampo Lucas Pittinari, ya recuperado de la lesión, reemplazará a Diego Montiel. En tanto, Fernando Luna entrará por Kevin Itabel, quien se lesionó en el último entrenamiento, y en la delantera Leandro Díaz, el delantero que fue el último refuerzo y realizó un buena práctica futbolística entre semana ante los suplentes, ocupará la plaza de Ramiro Costa. En el banco de suplentes estarán Ramiro Macagno; Medaglia, Montiel, Robin Ramírez, Marco Borgnino, Angelo Martino y Costa.



EL LOCAL

Arsenal tiene 8 unidades en la tabla de posiciones, es el último en la lista y solo logró un triunfo en el campeonato que fue en la decimocuarta fecha frente a Vélez como local mientras que además está muy cerca de la zona de descenso. Para intentar lograr una nueva victoria, el técnico Humberto Grondona haría al menos dos variantes en relación a los once que empezaron jugando ante Patronato y una de ellas será el ingreso de Pablo Santillo por Fernando Pellegrino en le arco. Además, ante la ausencia obligada de Jonathan Bottinelli, quien fue expulsado en Paraná y debe cumplir la suspensión, Grondona dispuso que el lugar del ex San Lorenzo lo ocupe Franco Bellocq. Al correr a Bellocq a la zona defensiva, el que ingresaría para reemplazar al ex Independiente en la mitad de la cancha sería Gonzalo Bazán mientras que el técnico aún no dio a conocer si mantendrá a Leandro Marín en el equipo o si pondrá a Leonardo Rolón.