Votaron 3 mil vecinos en 11 barrios y en Villa Podio ganó la oposición

Casi 3.000 vecinos participaron este domingo de las elecciones vecinales desarrolladas en 11 barrios de la ciudad, que entre sus resultados más importantes dejó la victoria de la oposición en barrio Villa Podio.

Tras la polémica presentada en las semanas previas por las impugnaciones a las tres listas que participaron de los comicios, una de los principales interrogantes era conocer si Víctor Villarreal renovaría su mandato en esta vecinal del sur de la ciudad.

Finalmente, y luego de haber perdido en dos ocasiones, Víctor Bulacio se impuso frente por 190 votos a 131 de Villarreal y a los 139 de Débora Ojeda, la tercera lista en disputa. Con 476 votos, Villa Podio se convirtió en el barrio con mayor concurrencia.

El otro barrio donde la conducción de un reconocido dirigente barrial cayó en manos de la oposición fue en Villa del Parque. Allí, la lista encabezada por Horacio Nieto venció a la nómina de Elida Funes por 159 a 125 votos, y ahora la reemplazará en el cargo.

Mientras que el histórico que logró renovar su mandato fue Arturo Benavídez. El actual presidente de la vecinal de Villa Domingo, y ex presidente de la Federación de Entidades Vecinales, se impuso cómodamente frente a la lista opositora de Mónica Romero por 110 votos contra 62.

El otro barrio que, junto a Villa Podio, también presentó tres listas fue el 2 de abril. Allí, la elección se resolvió en favor de Miguel Schreter. Sus 99 votos le fueron suficientes para superar a Hipólito Zárate (27) y Francisco Mesa (65).

Los barrios más disputados en el recuento de votos fueron el 17 de Octubre y Nuestra Señora de Luján. En el primero de ellos, la diferencia fue de 22 votos en favor de la lista de Martín Tuninetti, que logró vencer a la nómina de Mario Torres. En el segundo, fueron 21 los votos que definieron la disputa en favor de Marcela Herrera, por sobre la lista opositora de Daniel Marín.

Por su parte, el barrio con menor participación fue Villa Aeroclub. Un sector que no está habituado a este tipo de contiendas, y donde la población también es menor. Allí la conducción de la vecinal quedó en manos de 120 personas: 90 votaron por Armando Marinozzi y 30 por Ricardo Cabral.

Teniendo en cuenta que el total exacto de votantes fue de 2959 personas, en promedio fueron a votar 269 vecinos por barrio. Una cifra que no escapa a lo ocurrido en ediciones anteriores, pero que no deja de ser ínfima en relación a los más de 50.000 rafaelinos que participan de las instancias electorales obligatorias.