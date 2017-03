Lifschitz en una misión comercial al Reino Unido

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, viajó el viernes rumbo a Alemania y el Reino Unido en el marco de una visita oficial en la que procurará atraer inversiones para la provincia, especialmente en materia de obras públicas y energías renovables. El mandatario santafesino será parte de la histórica misión comercial de la Argentina al Reino Unido, que será presidida por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne desde hoy y hasta el viernes.

Lifschitz delegó funciones en el vicegobernador Carlos Fascendini, quien quedó a cargo del Ejecutivo provincial hasta el próximo viernes. La primera escala del viaje de Lifschitz será la ciudad de Berlín, donde la agenda estará marcada por invitaciones realizadas tanto por parte del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores y del Ministerio Federal y Asuntos Energéticos del Gobierno Alemán. Asimismo, según indicaron desde el gobierno santafesino, participará del "Tercer Diálogo de Transición Energética" que se llevará a cabo hoy en la capital alemana.

Por la noche, Lifschitz dejará Alemania para trasladarse a Londres, donde este martes participará del foro “Argentina, un país con grandes posibilidades de desarrollo”. Las actividades del gobernador continuarán el miércoles y el jueves próximo con su participación en eventos organizados en el marco de la IFE-The International Food & Drink Event.

El gobernador santafesino formará parte de la delegación argentina que participará entre el lunes y el viernes próximo de la mayor misión comercial empresaria argentina al Reino Unido de los últimos 20 años, organizada por la Cámara de Comercio Argentino Británica (CCAB) conjuntamente con la Cancillería Argentina y la Embajada Argentina en Londres.

"Se trata de la mayor misión comercial por el número de empresas participantes, la cantidad de sectores económicos representados y las autoridades y representantes de instituciones que participarán de las actividades previstas", dijo el embajador argentino en el Reino Unido, Carlos Sersale di Cerisano.

El diplomático explicó que el objetivo de esta misión es promover las inversiones británicas en nuestro país y fomentar las exportaciones argentinas al mercado británico. "El Reino Unido fue el principal inversor en la Argentina hasta principios del siglo pasado y, en el contexto actual puede aportar mucho en materia de inversiones en los sectores que serán abordados en las actividades de la misión: alimentos y bebidas, agronegocios, infraestructura, IT y telecomunicaciones y energía", consideró el diplomático en declaraciones formuladas a la Agencia Télam.

Respecto al comercio bilateral que actualmente ronda los u$s 1.300 millones anuales, Sersale, afirmó que que puede incrementarse significativamente, debido a que el Reino Unido compra gran cantidad de materias primas y es, además, un mercado importador de alimentos y bebidas, sectores en los que nuestro país tiene ventajas competitivas que se ven acrecentadas con la salida del país del bloque europeo, lo que plantea una oportunidad comercial interesante si la Argentina sabe aprovecharla.

Destacó a la ciudad de Londres como el principal centro financiero internacional y sede de importantes fondos de inversión después de Nueva York, y en ese sentido es una fuente ideal de financiamiento en materia de inversiones.

El diplomático detalló que estas actividades se concentrarán en la participación de 18 empresas en la feria "International Food & Drink Event" (IFE) que durará cuatro días, un seminario multisectorial, otro seminario sobre cómo abordar y hacer negocios en el mercado británico, y el dedicado a minería: ´Mining Plan 2017: a new era in Argentine Mining´. La International Food & Drink Exhibition (IFE) reune a unos 1.350 expositores de más de 60 países y en la cual Argentina contará con un stand que promoverá los productos nacionales.

Además de Dujovne y Lifschitz, participarán también de esta misión el secretario de Minería de la Nación, Daniel Meilán y el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere.