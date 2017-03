Mayoría de triunfos locales Deportes 20/03/2017 Redacción La primera fecha se cerró con victorias de Ben Hur, Atlético, Florida y Sportivo Norte en sus reductos, mientras que el "9" se impuso de visitante.

Ver galería 1 / 2 - FOTO M. LIOTTA EL PRIMERO./ Juan Weissen abrió la cuenta para Ben Hur. EN LOS NOGALES./ 9 de Julio venció a Ferro.

La temporada 2017 de la Liga Rafaelina de Fútbol continuó la primera fecha del torneo Apertura, que disputó seis partidos completando la jornada iniciada el viernes con el triunfo de Unión de Sunchales sobre Argentino de Humberto por 2 a 1.

En el estadio Parque, Ben Hur derrotó a Peñarol por 3 a 0. El Lobo, con la gran mayoría de futbolistas que disputaron hace algunas semanas la Copa Argentina, sacó ventajas rápidamente con el gol de Juan José Weissen (que salió lesionado), en tanto que luego aumentó Matías González. Ya en el primer tiempo fueron expulsados Leo Ochoa en la visita y el propio González. En el complemento, cerca del final, puso cifras definitivas el juvenil Pablo Palomeque.

En barrio Los Nogales, 9 de Julio que también puso en cancha a casi todas sus incorporaciones, venció a Ferrocarril del Estado por 3 a 1. Abrió Sebastián Tosetto, pero también en el primer tiempo Luis Boiero igualó y luego Kevin Muñoz adelantó al León. Ferro buscó en la segunda mitad la paridad sin éxito, el "9" aguantó con orden y en tiempo de descuento liquidó el pleito con Gonzalo Cena.

Otro que ganó fue Atlético de Rafaela, que en el autódromo venció a Libertad por 2 a 1 con un doblete de Nicolás Toloza. A los Tigres no le alcanzó con el descuento de Hugo Góngora.

Florida de Clucellas prolongó los festejos por la clasificación a la Copa Santa Fe con un ajustado triunfo de local ante el ascendido La Hidráulica de Frontera por 1 a 0, con el gol del infalible Hernán Dobler, de penal.

Sportivo Norte, por su parte, logró un agónico triunfo como local ante el Deportivo Ramona en un partido que tuvo muchas emociones al final. Donde no se sacaron ventajas fue en San Vicente, Brown y Quilmes empataron 0 a 0.



BEN HUR 3 - PEÑAROL 0

Cancha: estadio Parque. Arbitro: Sebastián Garetto. Reserva: Ben Hur 2 - Peñarol 0.

Ben Hur: Marcos Cordero; Gustavo Mathier, Nicolás Besaccia, Luciano Kummer y Maximiliano Pavetti; Alejandro Carrizo (Céspedes), Ignacio Forni, Nicolás Pautasso y Matías Caballero (Contrera); Matías Gonzalez y Juan Weissen (Palomeque). DT: Gustavo Barraza.

Peñarol: Joaquín Pinzano; Danilo Galeasso, Jonathan Vázquez, Damián Arnold y Nicolás Gómez; Cristian Acuña, Nicolás Puy, Cristian Arias (Bahl) y Mauricio Páez (Sequeira); Leonardo Ochoa y Agustín Vera (Vigetti). DT: Hugo Togni.

Goles: PT, 6' Weissen (BH), 30' González (BH). ST: 40' Palomeque (BH).

Incidencias: fueron expulsados Ochoa (P) y González (BH).



ATLETICO 2 - LIBERTAD 1

Cancha: Atlético. Arbitro: Javier Simoncini. Reserva: Atlético 3 - Libertad 2.

Atlético: Frattini; Acuña, Ferrero, Meyer y Ortega; Franco Romero (Mora), Manassero, Vera y Bonilla (Schmidt); Vargas (Dortisch) y Toloza. DT: F. Clementz.

Libertad: Salvagiot; Forni, Gonzalez (Costamagna), Demarco y Arce (Zapata); Góngora, Urquiza, Corro y Rolón; Monserrat y Howlin. DT: G. Bauducco.

Goles: ST, 17' y 19' Nicolás Toloza (AR); 35' Hugo Góngora (L). Incidencias: exp. Gabriel Frattini (AR).



FERRO 1 - 9 DE JULIO 3

Cancha: Ferrocarril del Estado. Arbitro: Enrique Calderón. Reserva: Ferro 1 - 9 de Julio 0.

Ferro: Aroca; Monay, Moino, Santillán y Barrientos (Elvio Gómez); Ridolfi (Velázquez), Meyer, Jaime (Giuliani) y Pablo Pavetti; Barolo y Tosetto. DT: R. Medrán.

9 de Julio: Palacios; M. Canavessio, F. Díaz, Caro y Velazco; Funes (Aguilar), Rodríguez, Valsagna y Cano (Cena); Muñoz y Boiero (Manelli). DT: M. Barbero.

Goles: PT, 1' Tosetto (F) de penal, 13' Boiero (9) de penal, 36' Muñoz (9). ST: 48' Cena (9).



BROWN 0 - QUILMES 0

Cancha: Brown de San Vicente. Arbitro: Guillermo Vaccarone. Reserva: Brown 4 - Quilmes 1.

Brown: Nocera; Oliva, Levrino, Ibarra y Córdoba; Ramírez, A. Albera, C. Albera y Córdoba; Priotti y Flores. DT: J. Lovera.

Quilmes: Beccaría; Sánchez, Muriel, Braccacini y Semino; Sala (Marza), Rodríguez, Valiente y Olmos (N. Blanco); Eberhardt y Zamar (A. Blanco). DT: M. Schatzle.

No hubo goles.



FLORIDA 1 - LA HIDRAULICA 0

Cancha: Florida de Clucellas. Arbitro: José Rodríguez. Reserva: 1-1.

Florida: Galizzi; Franco, Hubeli (Domínguez), V. Lorenzatti y Lezcano; Andretich, Pezzi (Salteño), Gonzalez (Paire) y L. Lorenzatti; Borda Bossana y Dobler. DT: M. Priolo.

La Hidráulica: Pérez; R. Saavedra, Roldán, Villanueva y Camino (N. Palacios); L. Molina, Hernández, Asís y E. Molina (Gorosito); Mozzi y A. Saavedra (G. Palacios). DT: H. Hernández.

Gol: ST, 38' Hernán Dobler (F). Incidencia: exp. Lucas Lorenzatti (F).



SP. NORTE 3 - RAMONA 2

Cancha: Sp. Norte. Arbitro: Silvio Ruiz. Reserva: Sportivo 2 - Ramona 1.

Sp. Norte: Montenegro; Miranda, Merlino, Suárez y Bonfigli; Chávez (Balbin), Orellana, Senn (A. Rabellino) y Fabio Gonzalez; Maciel y Maldonado (Simonelli). DT: Juan Orellana.

Dep. Ramona: Fornarino; Serrani (Quevedo), Torres, Peiretti y Monteporsi; Duarte, Grimaldi (Fragatta), Paruccia (Iglesias) y Clemenz; Domingorena y Carelli. DT: E. Alessio.

Goles: PT, 15' Carelli (DR); ST 5' Suárez (SN), 12' Rabellino (SN), 45' Quevedo (DR) y 47' Maciel (SN).