Importante plenario de la FESTRAM Locales 20/03/2017 Redacción SE CONFIRMARIA OTRO PARO DE 48 HORAS

Ampliar FOTO FESTRAM EXPECTATIVA. Se espera una nueva convocatoria a reunión paritaria. De lo contrario, miércoles y jueves habrá paro de municipales.

Se viven días difíciles en nuestra provincia, y en gran parte del país, por los repetidos paros de los empleados públicos, de distintos sectores. Venimos de semanas afectadas por el cese de actividades y, según se avizora, las complicaciones podrían continuar en los próximos días.

Los empleados municipales realizaron la semana pasada un paro de 48 horas, situación que podría repetirse para este miércoles y jueves. La decisión se confirmaría hoy luego de la reunión plenaria que mantendrán los paritarios de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM), desde las 10:00 en la capital de la provincia.

Recordemos que la FESTRAM rechazó el aumento salarial del 19,5%, en dos veces, y no acató la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo.

Por su parte los paritarios de Municipios y Comunas se juntarán a partir de las 15:00, con la intención de darle forma a una nueva propuesta salarial. Recordemos que días atrás la Provincia planteó un aumento con los empleados estatales (ATE y UPCN) de un 21% desdoblado, oferta que fue rechazada.

Por lo pronto la situación es muy difícil, porque además no hay referencias de acuerdos en la Provincia y en Nación. Dentro de este contexto es casi un hecho que los municipales vuelvan a parar los días 22 y 23 del corriente, con una movilización incluida el día miércoles.

Si esto se confirma tendríamos 5 días sin servicios municipales, teniendo en cuenta que el próximo viernes será feriado por el Día de la Memoria.



PARITARIAS PROVINCIALES



Por otra parte, hoy se realizará una nueva reunión entre representantes del gobierno santafesino y los representantes de los gremios estatales UPCN y ATE, con la intención de llegar a un acuerdo salarial.

La semana pasada los trabajadores realizaron un paro de 24 horas (el miércoles 15), luego de rechazar la propuesta de un aumento del 21% en dos veces. El cese de actividades se sintió en la ciudad, incluso en el Hospital Jaime Ferré donde también hubo un paro de los profesionales de la Salud (Amra y Siprus).

Según se informó, el gobernador Miguel Lifschitz instruyó al ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, a extremar negociaciones para cerrar paritarias. En Economía se señaló que cada punto de aumento significa una erogación superior a los 600 millones de pesos para el Tesoro santafesino.

Las negociaciones entre estatales y el gobierno pasan por una suma fija para reforzar el sueldo de febrero más un aumento importante para marzo, otro en julio y abierta la cláusula gatillo por si la inflación supera el porcentaje de aumento.

Para la Casa de Gobierno, un acuerdo en la paritaria central podría ser la llave para avanzar con Salud y los demás sectores como Seguridad y docencia aunque no habrá negociación salarial mientras haya medidas de fuerza en vigencia.