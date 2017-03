Mársico reclama por iluminación en el Mora Locales 20/03/2017 Redacción TAMBIEN POR GARITAS Y PAVIMENTO

Ampliar MARSICO. Concejal del PDP de nuestra ciudad.

Lisandro Mársico concejal del Partido Demócrata Progresista insistió con una iniciativa legislativa mediante la cual se solicita la colocación de seis garitas en el Barrio Mora. “El 1° de Marzo del año 2016, presenté un Proyecto de Minuta de Comunicación, solicitando las garitas de referencia, el mismo fue aprobado por el Concejo Municipal en la sesión del día 21 de abril de 2016 y la reiteración de este pedido, se fundamenta, en que, no se procedió a colocar ninguna de las garitas que fueron solicitadas, habiendo transcurrido casi un año de la aprobación de la solicitud”, esgrimió Mársico.

En tanto, recordó que “por el barrio Mora cumplen el servicio de transporte público de pasajeros 3 líneas de colectivos, siendo imperiosa la necesidad de contar en las paradas propuestas con garitas, ya que, se concentra gran cantidad de personas a la espera del transporte (el 80% de los vecinos que habita en el barrio utiliza el servicio)”, aportó el edil pedepista.

No está de más mencionar que debido a que en el mencionado sector de la ciudad, se ubican Planes Cáritas de viviendas, muchos de los usuarios son personas con discapacidad. “Hay aproximadamente 15 paradas de colectivos en el Barrio y solo tres garitas”, apuntó Lisandro Mársico.



CALLES A ILUMINAR

El Concejal del PDP, ingresará una iniciativa mediante la cual se proceda a iluminar calle Geuna entre J. Arias y Romitelli y Geuna entre Pbro. A. Zurbriggen y Padre Normando Corti. También el legislador local reclamó por pavimento, ya que no hay ninguna calle pavimentada, con todos los problemas que esto genera a los vecinos, ya que: “sabidos son los padecimientos que deben soportar cuando se producen lluvias continuas, generándose una situación de aislamiento, en virtud de que resulta prácticamente imposible ingresar o salir de ciertos sectores del Mora, clara prueba de lo manifestado fue lo sucedido el pasado año, donde la situación de inaccesibilidad era total a ciertas manzanas, por la falta de pavimento”, dijo Lisandro Mársico.

“El Municipio está ausente en cuestiones de su competencia en este Barrio, los reclamos de los vecinos son continuos y las respuestas son escasas de las áreas municipales encargadas de dar solución”, sentenció el concejal.