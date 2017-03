"Presionan para que el Gobierno termine antes"

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El presidente de la UCR e intendente de Santa Fe, José Corral, ratificó ayer los dichos del Gobierno al sostener que existen "sectores desestabilizadores" que presionan para que el mandato de Cambiemos "termine antes". Para el dirigente radical, "hay una razón política de fondo" detrás de los reclamos de algunas agrupaciones "que son desestabilizadores y lo dicen con todas las letras". "Hay sectores que presionan dentro del movimiento obrero, el caso de (el líder de SUTEBA, Roberto) Baradel o dentro de las organizaciones sociales", agregó.

Según el intendente, "en algunos casos dicen que quieren que (el Gobierno) termine antes. Lo ha dicho Hebe de Bonafini, lo dicen los grupos de La Cámpora, que dan instrucciones para que este gobierno se vaya. No se puede ser ingenuo y solo pensar que hay un descontento popular, que alguien canaliza".

No obstante, Corral destacó que "la CGT acompañó mucho el año pasado que fue un año difícil" y aseguró que "cuando se empiezan a recomponer el poder adquisitivo, la inflación va a bajar".



"NO QUEREMOS UNA

SALIDA ANTICIPADA"

Héctor Recalde, jefe del bloque del Frente para la Victoria (FpV) en Diputados, sostuvo que el paro general al que convocó la CGT para el próximo 6 de abril "va a ser absoluto" pero aclaró que "de ninguna manera" quieren "una salida anticipada" del Gobierno. El legislador resaltó que "siempre respetaron los mandatos populares", aunque destacó que "hay muchos arrepentidos" que "se la tienen que bancar" porque "hay formas de cambiar y son los procesos electorales".