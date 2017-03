Daer negó que haya un plan desestabilizador

BUENOS AIRES, 20 (NA). - Héctor Daer, uno de los miembros del triunvirato que conduce la CGT, calificó ayer de "absurda" la crítica del Gobierno sobre un supuesto plan desestabilizador por parte de diferentes grupos sindicales y de la oposición. En ese sentido, Daer indicó que "lo tiran a rodar para deslegitimar las razones de un debate". "Lo del plan desestabilizador es un absurdo que lo tiran a rodar para deslegitimar las razones de un debate. Uno plantea las cosas en un diálogo, y demostramos que hay un gran acompañamiento de estas demandas con una movilización", sostuvo el líder sindical.

Para el gremialista, el paro general que convocó la central obrera para el próximo 6 de abril "nada tiene que ver con un criterio de desestabilizar sino que queremos un país que no siga destruyendo el empleo, el consumo y que no se siga achicando". "Con el paro de actividad toda la sociedad interpelará al Gobierno y le hará ver que sus políticas son un error", consideró Daer y agregó: "El gobierno tendrá que evaluar las consecuencias sociales de sus políticas".

Por otra parte, el también diputado nacional del Frente Renovador sostuvo que "si ocurre una salida anticipada" de Cambiemos del Ejecutivo "no es por culpa" de la CGT "sino porque chocan la calesita los que tienen que manejar". "El gobierno era uno en los primeros meses y a partir de diciembre giró hacia el neoliberalismo pensando que esa era la salida", opinó.

Por su parte, Juan Carlos Schmid, otro miembro del triunvirato de la CGT, salió al cruce del presidente Mauricio Macri, y sostuvo que "las razones" para justificar el paro general del próximo 6 de abril hay que encontrarlas en el descontento que expresaron "cientos de miles de personas en la calle el 6 de abril".

De esta manera, Schmid se despachó contra el presidente, quien durante el programa de televisión conducido por Mirtha Legrand había puesto en duda la legitimidad de la huelga general anunciada por las centrales obreras. "No han podido explicar por qué hacen paro, estamos generando empleo", había asegurado Macri, expresión que desató la furia del sindicalismo.