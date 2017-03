AIRE LIBRE Suplemento Aire Libre 20/03/2017 Redacción Leer mas ...

De guías de caza, pesca, de vivos y vivillos



GUIAS: "consultar todo antes de emprender el viaje para evitar sorpresas"





Hace un tiempo un lector nos relataba en estas mismas páginas como habían hecho contacto con un guía de pesca en Paso de la Patria y como los dejó plantado ya que nunca pudieron encontrarlo. Otros fueron a cazar a Corrientes y el guía los llevó a cazar a un campo en el que -luego se enteraron- habían entrado de furtivos con todos los riesgos que ello implica. Otros hicieron el depósito previo para confirmar la contratación y luego el guía nunca apareció o aquellos que cazando el guía les aconsejaba esconderse cada vez que se escuchaba el motor de un vehículo. También están aquellos guías de caza que venden cacería con alojamiento y sin comidas, y cuando uno llega se encuentra con una tapera llena de murciélagos y que a la hora de comer se suman el guía y los amigos que en una sentada acaban las provisiones que teóricamente debían durar varios días. O aquellos que nos hacen pasear por el río o el campo asegurando buscar los mejores sitios cuando en realidad están más desorientados que los visitantes. Las revistas y los sitios de internet están llenos de avisos publicitando servicios de guías de caza y de pesca. Contratar al azar sin referencias comprobables previas es casi un pasaporte al desastre o por lo menos malgastar unos cuantos pesos. No cazar o no pescar sería lo más leve que nos pueda ocurrir. Perder el dinero, las armas, equipos de pesca e ir presos por cazar o pescar en forma ilegal lo más probable. Por ello es importante contratar con gente conocida o recomendada por algún amigo que ya haya utilizado sus servicios. También, hacer todas las preguntas antes de viajar y confirmar todos los detalles: ¿Qué incluye el servicio de guía, con qué instalaciones y equipo (lancha, camioneta, etc.) cuenta, si hay que pagar algún tipo de extras (permisos, licencias, señuelos perdidos, etc.); qué tipo de instalaciones tiene para alojamiento; si es con comidas en que consisten, si las bebidas están incluidas o no?. Coordine el horario de llegada y el punto de encuentro. Otro punto importante son las propinas. Tanto los guías de caza como de pesca están acostumbrados -y esperan- las propinas. Esta costumbre heredada de cazadores y pescadores extranjeros -que dejan suculentas propinas- no es obligatoria pero lógicamente el trato cambia. Cuando uno va a cazar o a pescar quiere cazar o quiere pescar pero no quiere que lo tomen por zonzo. Por ello haga todas las llamadas que crea necesarias y pregunte hasta lo obvio para evitar sorpresas.



Cocina al disco: Bondiola a la cerveza negra



Como muchos lectores solicitan recetas de cocina al disco de arado, la siguiente es un clásico para quedar bien con la familia o los amigos

Ingredientes: 1 bondiola de cerdo de 1 kilo y medio a 2 kilos, 1/2 pocillo de aceite, 4/5 dientes de ajo, 1 kilo de cebollas, 1 cucharadita de ají molido, sal y pimienta. 1 litro de cerveza negra a temperatura ambiente.

Preparación: Cortar la Bondiola en rodajas de tres cm de espesor aproximadamente, tratando que queden todas parejas. Pelar los ajos y cortarlos en mitades. Poner a calentar el disco y cuando está tomando temperatura agregarle el aceite y casi inmediatamente el ajo; Dejar dorar bien el ajo machacándolo un poco contra el fondo del disco. Cuanto ya están bien dorados retirarlos y empezar a colocar las rodajas de bondiola, una por una, en el centro, donde queda el aceite. Dejarlas unos segundos y luego con un pinche arrastrarlas hacia el borde, seguir con las rodajas siguientes. Todo esto a fin que no se resequen. Agregar las cebollas cortadas en aros de 1 cm de espesor y remover para que las cebollas tomen contacto con el disco y el aceite. Agregar sal y pimienta a gusto, el ají molido y alguna especia más que guste (orégano, tomillo, romero, algún ají picante, etc.). Dejar cocinar las rodajas de bondiola unos minutos, pero removiendo la cebolla y cuando empieza a ponerse transparente agregar la cerveza negra y cocinar a fuego fuerte de 10 a 15 minutos más a fin que se reduzca el jugo que se forma por la cerveza. Servir bien caliente. Puede ser en plato acompañado por papas fritas, o puré de papas o manzana, o fetas de zapallo calabaza salteadas en el mismo disco. También puede servirse en sándwich.



Algunos consejos para conservar piezas de caza y pesca



La mayoría de los cazadores y pescadores guardan los productos de sus salidas congelados en el freezer para luego aprovecharlos en el momento oportuno. Lo importante para evitar problemas de salud y conservar a los pescados, perdices y liebres con sus propiedades originales, tener en cuenta algunos conceptos. El congelamiento lo que logra es detener la acción de las enzimas que provocan la descomposición de la carne. Para ello la carne de aves, peces o mamíferos, debe estar congelada a temperaturas menores a - 18º C. A temperaturas de -10º las enzimas, aunque el alimento esté congelado, siguen actuando igual. Los freezer indicados para este tipo de conservación son los que tienen 4 estrellas (****) ya que permiten alcanzar los -18 º en menos de 24 horas y alcanzan temperaturas de -35º. Los de tres estrellas demoran más y por consiguiente el proceso de descomposición ya comenzó. Nunca se debe volver a congelar los alimentos que ya fueron descongelados. El freezer no destruye las bacterias naturales que contienen los alimentos, solo las detiene. Por ello cuando se descongela el proceso de descomposición se reinicia. En el freezer no es conveniente que los productos estén amontonados ya que esto impediría la circulación del aire frío manteniendo la temperatura correcta. Las carnes de caza no se deben guardar más de 8 o 10 meses y los pescados de 4 a 6 meses. Por ello todo debe ser guardado con su respectiva etiqueta de fecha de congelación para evitar confusiones. Los frascos de escabeche deben tener una etiqueta con fecha de elaboración. Bien cerrados pueden durar varios años en buen estado. Si la tapa está hinchada, si el frasco tiene señas de estar chorreado con el líquido interior, si al destaparlo observa cualquier tipo de hongos u el olor es muy fuerte, deséchelo sin dudar. Siempre es mejor guardar los frascos en lugares oscuros y frescos. Si hizo escabeche pero no tomó las precauciones de esterilizar bien los frascos vacíos, cerrarlos adecuadamente y hervirlos por lo menos una hora, es preferible que lo guarde en la heladera o freezer y los consuma en un lapso de quince días.