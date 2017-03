Voces tras el cierre de urnas

La Municipalidad informó en la tarde de ayer que el acto eleccionario "se desarrolló con total normalidad y no hubo ningún tipo de inconvenientes". Además aseguraron que las autoridades de mesa de todos los barrios estuvieron a horario y que no hubo demoras para el recuento de votos.

La versión del Municipio fue ratificada por los veedores del Concejo Municipal. Evangelina Garrappa publicó en su cuenta de Facebook que en las distintas mesas que visitó solo encontró una "alta participación de hombres y mujeres comprometidos con la realidad de su sector".

Germán Bottero, el veedor designado por la oposición, dijo no haber recibido ningún tipo de denuncias o quejar y también destacó el interés mostrado en ciertos sectores. "Siempre es saludable la participación de los vecinos", destacó.

En cuanto a los candidatos de los distintos barrios, algunos salieron a manifestar su satisfacción por el logro obtenido. La lista de Daniel Bulacio, en barrio Villa Podio, publicó una foto en Facebook con la leyenda: "Ahora a trabajar por la gente que es la que hizo posible que lleguemos a la vecinal. Muchas gracias a todos los que participaron en los comicios y sobre todo gracias por el apoyo".

Por su parte, desde la vecinal de barrio Belgrano no ocultaron su alegría por la victoria de Germán Guenzi. "Agradecemos a los vecinos por estar presentes en la convocatoria, en especial porque han puesto un voto de confianza en este grupo de vecinos (lista 2) que queremos trabajar por y para nuestro barrio. Gracias a quienes estuvieron en la mesa electoral permitiendo que todo se lleve a cabo con total normalidad", expresaron.