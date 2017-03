Precios: sigue la brecha entre el campo y la góndola

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El precio de un kilo de mandarinas se multiplica por 19 entre que sale del campo y llega a las góndolas, lo que afecta severamente la rentabilidad del citricultor y daña el bolsillo del consumidor. Los productores cobran así un precio que muchas veces no llega a cubrir el costo de producción y los consumidores pagan un valor abusivo, en un marco de una fuerte dispersión de precios entre verdulerías, supermercados y otros tipos de comercios.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) publicó este domingo su informe mensual sobre la brecha de valores que hay entre el campo y las góndolas y precisó que la misma se ubicó en 4,75 veces en febrero. Eso significó una mejora mensual de 4,3 por ciento frente a enero (cuando la brecha fue de 4,96 veces) aunque igualmente se encuentra en niveles muy elevados para una gran cantidad de alimentos.

La participación del productor en el importe de góndola subió por quinto mes consecutivo al ubicarse 3% por encima de enero; para el promedio de los alimentos, el agricultor recibió el 27,9% del precio que pagó el consumidor (vs 27,1% en enero).