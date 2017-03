No se posterga ante el Pincha

Luego de visitar hoy a Arsenal, Atlético de Rafaela estará debutando el próximo fin de semana como local ante Estudiantes de la Plata, en el primer partido del año en el Nuevo Monumental. Será por la 17ª fecha del Torneo de Primera División, en la jornada FIFA, ya que habrá Eliminatorias Sudamericanas.

Según publicó el Diario El Día de la Plata en las últimas horas, “es un secreto a voces que Estudiantes no postergará su partido contra Atlético Rafaela, por la tercera fecha del torneo argentino, el fin de semana declarado fecha FIFA en todo el mundo, ya que el jueves previo y el martes siguiente se presentará la Selección. Concretamente el Pincha aceptará jugar el sábado 25 o domingo 26 de marzo, pese a que la AFA autoriza a posponer el partido a los equipos que tienen jugadores afectados a algún seleccionado. El Pincha perderá a Mariano Andújar, convocado por Edgardo Bauza”. Luego, agrega que “la dirigencia que está cerca del fútbol estudió las consecuencias junto al cuerpo técnico y el propio presidente Juan Sebastián Verón. Y la conclusión fue que es menos problemático jugar ahora que buscar una fecha entre semana durante el mes de abril o mayo, según propone la AFA. En abril, entre copa y torneo, Estudiantes tiene una agenda muy cargada: Arsenal (L) el 1 o 2/4; Aldosivi (V) 8 o 9/4; Barcelona de Guayaquil (L) 11/4; Newell’s (V) 15 o 16/4; Atl. Nacional de Medellín (L) 19/4; Huracán (L), 22 o 23/4; Independiente (V), 29 o 30/4 y Atlético Nacional (V) 2/5.

Como se puede ver solo entre los partidos por el torneo entre Huracán e Independiente el Pincha podría jugar contra la Crema, situación que no dejaría descanso al plantel, justo en una época de importantes definiciones. En mayo tendrá el partido como visitante ante Atlético Medellín, el sábado 6 jugará con Boca en La Plata y luego arrancará un período fuera de La Plata, ya que el estadio Unico estará cerrado, al menos, por dos semanas. Al momento no sabe dónde jugará el clásico de la fecha 24 (14 de mayo) ni el partido revancha ante Botafogo, previsto para el 25 de mayo”.



ATAJA SAPPA

En otro segmento, el medio platense menciona que “al jugarse en la fecha FIFA, Nelson Vivas no podrá contar con Mariano Andújar, que estará afectado a la Selección. Entonces Daniel Sappa será su reemplazante y Jerónimo Pourtau el señalado para estar en el banco de los suplentes. Esta no es la primera vez que el Pincha decide jugar igual en una fecha FIFA. Lo hizo el año pasado, cuando por Copa Argentina se midió con Unión en la cancha de Arsenal. En aquella oportunidad priorizó la cercanía por sobre el arquero. Finalmente el equipo se terminó quedando afuera, en definición por penales. A Andújar lo reemplazó Nahuel Losada y tuvo una actuación destacada”.