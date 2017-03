Posiciones y próxima fecha Deportes 20/03/2017 Redacción Leer mas ...

Luego de cumplida la primera fecha estas son las posiciones del torneo Apertura de la Liga Rafaelina: Ben Hur, 9 de Julio, Sportivo, Atlético, Unión y Florida 3 puntos; Brown y Quilmes 1; Argentino de Humberto, La Hidráulica, Libertad, Ramona, Ferro y Peñarol no tienen puntos.

En la segunda fecha jugarán: Ferrocarril del Estado vs. Ben Hur; 9 de Julio vs. Brown; Argentino Quilmes vs. Unión; Argentino de Humberto vs. Florida; La Hidráulica vs. Atlético de Rafaela; Libertad vs. Sp. Norte y Dep. Ramona vs. Peñarol.