A casi un año, la Recova sigue sin tener ni inversión ni futuro Locales 19/03/2017 Adrián Gerbaudo En abril del año pasado, el Concejo Municipal recibió al dueño del predio y, no conforme con las respuestas, decidió quitarle ciertos privilegios. En la actualidad, lo que queda del edificio histórico, sobrevivió milagrosamente 4 tormentas terribles, García Cullá nunca retomó la inversión y el Municipio tampoco avanzó sobre la expropiación. Anticiparon que convocarán al Colegio de Ingenieros para evaluar la situación y realizar los arreglos necesarios con costas al propietario.

Ampliar FOTO ARCHIVO ABANDONO./ Uno de los temas de la agenda política del año pasado, quedó en el tintero.

Hace 11 meses, el Concejo Municipal iniciaba un debate que todavía se encuentra inconcluso: el futuro de la Recova Ripamonti y el predio de los Grandes Almacenes. Hoy, el panorama es igual, con la potencialidad de que se pierda definitivamente este patrimonio urbano.

En abril del año pasado, los ediles se reunieron -después de varios amagos- con el actual dueño del Predio: Luis Alberto García Cullá. La sensación que quedó luego de ese encuentro fue agria. El empresario, radicado en Buenos Aires, había anunciado en 2010 que construiría un hotel de 9 pisos y una galería comercial, rescatando además la vieja e histórica estructura (incluidos los sótanos o "túneles" del lugar). Hasta ahora, lo único que hizo fue tirar abajo las paredes internas, dejando solamente el esqueleto -sin techo- del primer centro comercial de la colonia. En ese encuentro, se había comprometido a enviar un contrato con dos empresas que comenzarían con la primera parte, que incluía la reparación de la parte histórica. La segunda etapa era para hacer departamentos (no un cond-hotel, como lo definió él). Se habló de retomar una inversión de 13 millones de dólares.

En el Concejo, nadie le creyó (incluso, le dijeron en la cara que era un mentiroso). Y a las pocas semanas, cuando no presentó nada de lo prometido, le quitaron los beneficios que le habían otorgado (construir un piso más de lo que el Código Urbano le permitía), tal cual como lo sugirió la Comisión de Preservación de Patrimonio Urbano y Arquitectónico y quedó abierta la posibilidad de transitar el largo camino de la expropiación. Incluso, el propio Cuerpo Legislativo, volvió sobre este tema sobre septiembre del año pasado. Pero desde ese momento, nadie volvió a hablar del tema. Incluso, algunos concejales marcaron que ir por el camino de la expropiación sería la solución definitiva para García Cullá y la compra de un problema por parte del Estado local, dado que se debería encargar del mantenimiento, reconstrucción y desarrollo de un proyecto para ese lugar.

La Comisión de Patrimonio Urbano no solo había pedido sacarle los beneficios a García Cullá, sino que también agregaron otras sugerencias, igual de contundentes. Una de ellas es pedirle al propietario "la reconstrucción de la fachada del inmueble a su estado original, (...) ya que el paso del tiempo, sin el mantenimiento adecuado y la paralización de las obras, le han ocasionado un grave deterioro". También "la recuperación y puesta en valor de la “Recova Ripamonti" (...) ya que el deterioro actual que la misma presenta obedece al estado de abandono del edificio, donde los muros de la fachada se van debilitando por quedar a la intemperie y sin apoyos estructurales, ocasionando también un peligro para la estabilidad de la misma Recova". Pese a ello, el edificio logró sobrevivir a las 4 tormentas con fuertes vientos que se dieron en los últimos dos años.

Además, quieren que el lugar vuelva a tener techo "de manera inmediata". Y dieron un plazo para la reconstrucción: como máximo, un año.

El Colegio de Arquitectos de la V Circunscripción, se había manifestado y emitió un comunicado en donde dejaba en claro que el lugar está en situación de derrumbe. Fernando Fioramonti, Presidente del Colegio, en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), recordó que en una obra se cayó una pared por los fuertes vientos y la Recova se mantuvo en pie. "Puede seguir aguantando varias tormentas como no. Yo no me jugaría tanto, tomaría algunos recaudos más", manifestó y a título personal que "haría una puesta en valor de la fachada, la vereda y la Recova en sí, para que no afee el entorno".



CONVOCARAN A INGENIEROS

En declaraciones brindadas a "Algo dirán", el Jefe de Gabinete de la Municipalidad, Dr. Eduardo López, confirmó que "no hay ningún movimiento por parte de García Cullá. Y adelantó que "lo que vamos a hacer es pedirle al Colegio de Ingenieros una evaluación técnica-estructural para saber cuál es la situación y las medidas necesarias para sostener esa estructura. A posteriori se sabrá qué procesos seguir, para hacerlo nosotros y pedirle al propietario que lo pague o bien, exigirle que haga esos trabajos. Esto está contemplado en el Presupuesto de este año".