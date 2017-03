Hoy hay elecciones en once barrios Locales 19/03/2017 Redacción En 9 de ellos se presentan dos candidatos: Martín Güemes, Lehmann, Villa Dominga, Belgrano, Villa del Parque, 17 de Octubre, Villa Aeroclub, Nuestra Sra. de Luján y en el Mora. En el Villa Podio y en el 2 de Abril hay tres listas. El sufragio comienza a las 8 y concluye a las 14.

Ampliar FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD BOLETA UNICA./ Al igual que en las elecciones provinciales, habrá una sola papeleta con las fotos de los candidatos a conducir el barrio.

Durante la jornada de hoy habrá elecciones en 11 barrios de nuestra ciudad para elegir Comisión Vecinal. Los comicios comenzarán a las 8 y concluirán a las 14. Los vecinos que participen deben llevar el DNI con el domicilio en el barrio. En el resto de los distritos, se presentó una sola lista y no tendrán que sufragar para determinar quien será el conductor y sus acompañantes por los próximos dos años.

Si bien hubo impugnaciones en algunas listas en algunos barrios, finalmente se solucionaron y todas podrán participar.

Solamente en dos hay tres listas: en el Villa Podio y en el 2 de Abril.

Uno de los datos a resaltar es que se utilizará el mecanismo de boleta única, es decir, en el mismo papel aparecen las dos nóminas, acompañados por las fotos de los candidatos a presidente y vice.



LOS BARRIOS Y LAS LISTAS

Martín Güemes: 1) Javier Grande y 2) Omar Gudiño

Lehmann: 1) Luis Poupeau y 2) Miguel Gómez

Villa Dominga: 1) Arturo Benavídez y 2) Mónica Romero

Belgrano: 1) Germán Guenzi y 2) Horacio Crivoy

Villa del Parque: 1) Elida Funes y 2) Horacio Nieto

Villa Podio: 1) Víctor Villarreal, 2) Débora Ojeda y 3) Daniel Bulacio

17 de Octubre: 1) Mario Torres y 2) Martín Tuninetti

Villa Aeroclub: 1) Ricardo Cabral y 2) Armando Marinozzi

Nuestra Sra. de Luján: 1) Marcela Herrera y 2) Daniel Marín

Mora: 1) Daniel Montes y 2) Elizabeth Zapata

2 de Abril: 1) Hipólito Zárate, 2) Miguel Schreter y 3) Francisco Mesa



BARRIOS Y LUGARES DE VOTACION

Barrio Güemes; Escuela A. de la Casa Nº 851, sita en calle L Maggi 2079.

Barrio G. Lehmann; Escuela Brig. Gral. E. López Nº 885, sita en calle Lorenzatti 595.

Barrio Villa Dominga; Escuela P. Harris Nº 1136, sita en calle C. de Esperanza 1410.

Barrio Belgrano: Escuela J. B. Languier Nº 1359, sita en calle Las Colonias 710.

Barrio 17 de Octubre; Escuela J. D. Perón Nº 1287, sita en calle Vta. de Obligado 1915.

Barrio Villa Podio; Escuela Villa Podio Nº 652, sita en calle B. Juárez esq. Aguado.

Barrio 2 de Abril; Escuela J. Pedroni Nº 1393, sita en calle Ghandi 2330.

Barrio Villa del Parque; Escuela Don Tomás Nº 1316, sita en calle R. de Janeiro 351.

Barrio Ntra. Sra. de Luján; sede vecinal, sita en calle América 1310.

Barrio Mora; sede vecinal, sita en calle D. Mazzi y Destéfanis.

Barrio Villa Aero Club; Club Provincial, Social, Cultural y Deportivo, sito en calle Guaraní 1350.



LAS 28 VECINALES RESTANTES

Asimismo, vale remarcar es que en las 28 vecinales restantes se presentó una única lista, 22 presidentes renovarán su mandato en la Comisión Vecinal y en 6 serán encabezadas por otro presidente.



CONTINUAN EN LA PRESIDENCIA

Marcelo Veliz del Martín Fierro; Horacio Barbieri del Fasoli; Mónica Muñoz del Barranquitas; Carla Gómez del Italia; Omar Sabena del 9 de Julio; María Pasini del 30 de Octubre; Patricia Chicco del Alberdi; Néstor Seffino del Malvinas Argentinas; Mabel Burgui de Los Nogales; Eloísa Torreano del San Martín; Daniel Blua del Mosconi; Horacio Mandrile del Central Córdoba; Germán Dalbano del Amancay; Oscar Negro del Ilolay; Laura Castelain del Brigadier López; Jorge Nasi de Villa Los Alamos; Erika Mezzenasco del Pizzurno; Enrique Méndez del Jardín; Hugo Perino del Independencia; Margarita Maldonado del Zazpe; y Ramona Ramallo del Virgen del Rosario.



OTRAS 6 LISTAS UNICAS

René Soural del Sarmiento; Gabriela Fabbrica del Villa Rosas; Julio Barberis del Juan de Garay; Juan Verón del Fátima; Sergio Wasinger del Antártida Argentina y Juan Argañaraz del San José; no irán a elecciones porque en sus barrios se presentó una sola lista, como en La Cañada, el nuevo barrio constituido con Gustavo Ferrero como presidente.