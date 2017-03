Compromiso ciudadano con el patrimonio Locales 19/03/2017 Redacción El Centro de Estudios e Investigaciones Históricas de Rafaela, en adhesión al día de los monumentos, da a conocer la riqueza patrimonial de muchos inmuebles de nuestra ciudad. El Cine Belgrano y el Viejo Mercado, han sido valorizados con el tiempo. Otros, requieren de intervenciones: la reinstalación del mástil mayor, la Recova Ripamonti y los Grandes Almacenes, el monumento a Guillermo Lehmann, la reconstrucción o rediseño del Templete del Centenario, son algunos de ellos.

El Día Nacional de los Monumentos es una iniciativa de la Comisión Nacional de Monumentos con el objetivo de hacer conocer la variedad y riqueza del patrimonio cultural inmueble argentino al que adhiere el Centro de Estudios e Investigaciones Históricas de Rafaela.

Conocer el patrimonio, en este caso inmueble, y sus valores es de suma importancia para todo grupo humano ya que ayuda a garantizar la supervivencia social al conectar unas generaciones con otras, al tiempo que nos pone ante las formas con las que se ha configurado el hábitat, así como con su carga significativa que da cuenta de la percepción y la visión específica del mundo, por lo que su preservación y apropiación desde el buen uso es indispensable para el fortalecimiento de la identidad cultural.

Nuestro patrimonio local y regional adquiere relevancia a partir de su propia originalidad y variedad, ya que desde los restos de los primeros asentamientos, se suceden una serie de vestigios de gran riqueza. Nos encontramos así con las primeras casas de los colonos, las construcciones del sistema ferroviario, molinos harineros, fábricas de maquinarias agrícolas, salas y teatros de las sociedades étnicas, capillas rurales, templos, escuelas, cementerios, y así con una variedad de construcciones rurales y urbanas que nos ponen ante las distintas formas de habitar a través del tiempo, tanto individuales como colectivas, públicas como privadas.

La conservación de los monumentos y las acciones consecuentes se vuelven entonces partes indispensables en la gestión del patrimonio, que requiere de acciones comprometidas entre los gobiernos locales y la ciudadanía, para preservarlos en su significación histórico-cultural en tiempos de fuerte vulnerabilidad, y así poder legarlos a las generaciones futuras.

No podemos dejar de llamar la atención sobre algunos casos en particular por lo que refiere a nuestra ciudad. Así como la recuperación del Cine Belgrano, el Viejo Mercado, la reinstalación del mástil mayor, o algunas construcciones privadas, son exponentes de las buenas acciones, otros monumentos reclaman la atención ante la necesidad de una pronta intervención: nos referimos a la Recova Ripamonti y los Grandes Almacenes, con fuerte grado de deterioro, el monumento a Guillermo Lehmann, que ha sufrido con el tiempo intervenciones que desvirtúan su aspecto original, y la reconstrucción o rediseño del Templete del Centenario, monumentos todos que son parte de la historia local y de fuerte presencia en la memoria social de los rafaelinos. Ellos recuerdan diariamente al habitante de la ciudad la presencia actual y vigente del pasado, que necesita ser incorporado en la experiencia vital, en la búsqueda de sentidos; son parte de las referencias concretas con las que podemos identificarnos y a partir de ellas proyectar un futuro común.

“En la medida en que las personas no tienen un contacto directo con los bienes patrimoniales se pierde la relación entre los ciudadanos, los valores patrimoniales y sus significados. Se olvida el papel que han tenido estos bienes en la vida cotidiana y se omite la importancia en la confección de la identidad cultural individual y colectiva”. (García Valecillo, Z. 2015)



Centro de Estudios e Investigaciones Históricas de Rafaela