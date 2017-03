Es ‘el’ partido: Atlético con todo confirmado para visitar a Arsenal Deportes 19/03/2017 Martin Ferrero El DT ratificó los cuatro cambios y el que no viaja es Kevin Itabel, con una molestia en el aductor derecho. “Es un partido muy importante”, advirtió Juan Manuel Llop. La ‘Crema’ irá con: Hoyos; Carniello, Paredes, Campi y Abero; Romero y Pittinari; Gudiño, Luna y Albertengo; Díaz.

Ampliar FOTO LA OPINION PELOTA PARADA. / La 'Crema' trabajó ayer por la mañana en el estadio. Díaz despeja ante la llegada de Costa y la marca de Campi y Abero.

Juan Manuel Llop sabe la importancia del choque con Arsenal y señala: “Es un partido muy importante”, claro, Atlético de Rafaela sigue sin poder despegar del fondo de los promedios, pasan las fechas y no levanta. “No tenemos mucho margen de error en lo que queda (15 fechas)”, apunta el DT, y advierte: “Hay que jugar convencidos de lo que vamos a hacer”.

La ‘Crema’, que hoy se encuentra a 14 puntos tabla, del equipo de Sarandí, tiene todo definido para la final del lunes a las 19 hs (TV Pública y arbitraje de Fernando Echenique).

“Hice un paneo general en todo lo que pasó el semestre pasado, con la posesión de pelota, tal vez recuperamos una cosa pero nos falte otra. Nos fue bien de esa manera, generalmente cuando jugaron juntos Luna y Pittinari la pelota salió prolija de esa zona”, contó Llop luego del entrenamiento de ayer por la mañana en el estadio Monumental, donde trabajó la pelota parada y ratificó los cuatro cambios que venía ensayando en la semana.

“Díaz iba a ser titular desde el comienzo y hubo un inconveniente (por lesión se perdió una semana de trabajo). Lo de Teo lo hablamos la semana pasada, no estaba al 100x100 y Pittinari necesitaba algo más de rodaje desde lo futbolístico. Itabel tiene una pequeña molestia en el aductor. Albertengo viene teniendo rendimientos muy buenos y tiene que estar, su producción por la izquierda fue buena”, explicó ‘Chocho’ en relación a las modificaciones que planeó para visitar al equipo de Grondona.

“Hice una ‘ayuda memoria’ de lo que pasó en muchos partidos y por eso vamos a jugar de esta manera”, agregó el entrenador de Atlético.

En relación al cambio de esquema, pasó del 4-4-2 al 4-2-3-1 Llop comentó: “El jugador más de área que tenemos es Díaz, entonces tenía que buscar alternativas en la conformación del dibujo táctico de no perder la tenencia de pelota, ser profundos y tener presencia en el área, pensamos todo eso, esperemos que con esta formación podamos congeniar todas estas cosas. Más allá de la propuesta del rival, tratamos de equilibrar todo, no perder lo bueno que hicimos y no perder la profundidad. Todos los partidos son diferentes, los rivales son diferentes pero siempre le damos prioridad a lo que hacemos nosotros, pensando en mejorar nosotros, más allá de como juegue el rival”.

Y en relación a lo que espera de Arsenal, el entrenador de Atlético apuntó: “Según la información que tengo cambia a lo que hizo ante Patronato. Su dibujo, algunos jugadores de posición. Es difícil tener un diagnóstico claro cuando pasan estas cosas, vienen de perder, sufrir una expulsión en la zaga central (Botinelli), va modificando puestos. Sabemos con lo que nos vamos a encontrar, igualmente nosotros entrenamos para presionar ante cualquier sistema y voy a hacer hincapié en que lo más importante es lo que podamos hacer nosotros. Si querés ganar, el partido lo tenés que ganar vos, más allá de las piedras que te ponga el rival”.

También Llop hizo referencia al trabajo de la semana, y al estado anímico del plantel: “Los vi muy bien con respecto a las prácticas, no hemos tenido problemas en lo anímico, en la actitud, en la predisposición. Nos podemos reprochar esos tres o cuatro puntos del torneo pasado, que eran claves, más este inicio, pero el grupo está bien y vamos a tratar que esté mejor. Hay modificaciones y estamos en un momento en el que no podemos jugar tres o cuatro partidos de una manera, hoy para nosotros, cada partido es el más importante y no nos podemos equivocar. Hay que tratar de ser justos e inteligentes con los chicos que van a jugar”.

Sobre el cierre de la conferencia el entrenador también dejó sus sensaciones tras el 0-1 ante Aldosivi en el reinicio del torneo: “El PT fue bueno, era para ganar. Los partidos de fútbol a veces tienen momentos y tuvimos en el PT como para ganarlo bien, el rival no nos superó nunca, no nos generó situaciones y eso estuvo bien, nos faltó tenencia, hacerle daño al rival. Me incomodó que hayamos perdido el partido con una pelota detenida, como le pasó a Quilmes anoche (por el viernes), cuando los partidos son tan ajustados, no hay situaciones de gol se definen de esa manera, y es una manera, tanto a favor como en contra. Fue lo que más me molestó”.



PLANTEL CONFIRMADO

PARA VISITAR A ARSENAL



Atlético de Rafaela se entrenó ayer por la mañana en el estadio Monumental, lo volverá a hacer hoy y luego partirá con rumbo a Capital Federal para aguardar el encuentro del lunes, a las 19, ante Arsenal.

Llop dispuso de trabajos de pelota parada y ratificó el equipo que venía utilizando en la semana, con cuatro modificaciones en relación al once inicial que puso en Mar del Plata. Adentro: Teo Paredes, Lucas Pittinari, Fernando Luna y Leandro Díaz. Afuera: Eros Medaglia, Diego Montiel, Kevin Itabel y Ramiro Costa.

Salvo Itabel, que acusó ayer una molestia en el aductor derecho, el resto estará en el banco de relevos junto a Ramiro Macagno, Angelo Martino, Robin Ramírez y Marco Borgnino.

De esta manera, Atlético visitará al equipo de Sarandí con: Lucas Hoyos; Oscar Carniello, Paredes, Gastón Campi y Mathías Abero; Emiliano Romero y Pittinari; Gabriel Gudiño, Luna y Mauro Albertengo; Díaz.