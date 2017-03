Jornada negativa para CRAR Deportes 19/03/2017 Redacción Cayó por el Apertura y el Tres Uniones

Ampliar FOTO LA OPINION PERIODO DE AJUSTES./ El equipo rafaelino tuvo imprecisiones propias del comienzo de competencia.

En una tarde con mucha actividad en el predio de la Ruta 70, el Círculo Rafaelino de Rugby disputó sendos encuentros por los Campeonatos Apertura de la Unión Santafesina y el Tres Uniones, que nuclea a equipos de la USR, Entrerriana y Nordeste más rosarinos como invitados.

En el partido más importante, donde el equipo Verde tuvo a su formación principal, cayó por el comienzo del Tres Uniones ante Logaritmo de Rosario por 31 a 12. La escuadra dirigida por Leonardo Crosetti y Cristian Martino tuvo un primer tiempo aceptable, que finalizó igualado 5 a 5, pero en el segundo tiempo no pudo mantener la intensidad defensiva y el equipo rosarino, con el wing Roy Lura como figura (autor de tres tries) hizo diferencias. Los tries rafaelinos fueron a través de Franco Davicino y Gastón Epelbaum, uno en cada período, y una conversión de Santiago Campos.

No obstante, cabe acotar que se trata de un período de pretemporada, donde CRAR lleva apenas un mes de trabajo y que el foco del proceso estará en la segunda mitad del Torneo Regional del Litoral, cuando se definan ascensos y descensos, de cara al objetivo de regresar a primera división.

CRAR formó en este partido con Matías Rocchi, Jonatan Viotti (Federico Barraza) y Daniel Espíndola; Juan Imvinkelried y Franco Davicino; Juan Bustamante (Lucas Bertholt), Gastón Epelbaum y Mariano Ferrero; Ricardo Brown e Ignacio Pfaffen; Juan Ignacio Fertonani, Nicolás Imvinkelried, José Williner, Franco Rosso (Santiago Campos); Lautaro Trossero.

En la próxima fecha el equipo rafaelino visitará a Regatas, en Resistencia.



POR EL APERTURA

En los encuentros previos de la jornada, CRAR enfrentó a CRAI de Santa Fe en el marco del torneo Apertura que organiza la Unión Santafesina. El equipo de la capital provincial obtuvo el triunfo en ambos cotejos, 50 a 12 en reserva y 71 a 5 en primera división.