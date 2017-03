Conclusiones de una jornada intensa y enriquecedora Locales 19/03/2017 Redacción Para Carina Lowenstein, presidente de Paseo del Centro, el seminario organizado por CAME ofreció muchas “experiencias que se pueden aplicar” en nuestra ciudad.

Ampliar FOTO PRENSA CCIRR RAFAELINOS. Carina Lowenstein, José Frana y Silvia Ibarra en el hall del auditorio de Parque Norte.

Esta semana participamos de una nueva edición del Foro sobre Centros Comerciales Abiertos, organizado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, con una participación rafaelina entusiasta y renovada. Una variada jornada de experiencias, capacitaciones e informaciones que retroalimentan el potencial comercial de nuestra ciudad, elementos esenciales en un contexto difícil ya que la economía aún no logra repuntar en nuestro país.

La delegación convocada por el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región estuvo compuesta por una representante de distintos sectores. Tuvimos el honor de ser parte del grupo que integraron titulares de distintas cámaras, diversos comerciantes, dirigentes de asociaciones y personalidades políticas. Todos nos trajimos datos reveladores y ejemplos interesantes para aggiornar a nuestro contexto.

Para la gente de Paseo del Centro, partícipes habituales del foro, el evento resultó altamente aprovechable. Carina Lowenstein, presidente de la asociación del centro de nuestra ciudad, expresó que la jornada fue “muy enriquecedora, por eso invitamos siempre a los socios a que participen. Una vez al año CAME nos convoca al congreso, con disertantes internacionales, experiencias donde uno se lleva mucho para después aplicar cada uno en su lugar”.



-Carina ¿qué cosas necesitan de la administración pública?

-Veredas. Somos concientes de la situación de deterioro que tienen las veredas de todo nuestro distrito. Casualmente el año pasado convocamos a una consultora, una arquitecta de CAME que nos hizo todo un diagnóstico, un estudio y una presentación donde lo vemos más allá de cuando las caminamos. Vemos la necesidad de empezar a trabajar en equipo y de articular formas de que esto mejore, para beneficio de todo, comerciantes, clientes y para la imagen de la ciudad en general.



-Son casi 60 comercios ya dentro de Paseo del Centro. ¿Por qué sirve estar dentro de la asociación? ¿Necesitan más socios? ¿Les cuesta convocar más adhesiones?

-Es un proceso, un trabajo paulatino, el hecho de contar con una gerente fue un diferencial muy importante y ayuda. Van llegando nuevos socios, gente que ya tenía comercio o que abre comercios nuevos. Los invitamos no sólo a asociarse a nivel formal, sino a participar de las reuniones, de la comisión, siempre todas las miradas y todas las ideas son bienvenidas. Nosotros estamos enfocados en las campañas comerciales, como las que vinimos haciendo el año pasado, ver campañas comunes en la mayoría de los locales del centro suma en beneficio de todos.



-Hubo varios espacios de este seminario dedicado a la tecnología. ¿Cómo vienen trabajando en ese aspecto y cuánto creen que deben recorrer aún?

-Venimos mejorando en la utilización de redes sociales, sobre todo Facebook, la fan page de Paseo del Centro tiene más de 6000 fans. Estamos terminando también con un consultor de CAME de desarrollar la página web. Y quizás en esa página cada comercio tenga la posibilidad de promocionar sus productos, de promocionar las acciones que tengan en ese momento. A través de las últimas campañas que se hicieron el año pasado armamos una base de datos, de mails de los clientes y a partir de ahí nos vamos a comunicar con ellos. Es un proceso lento, que da mucho trabajo pero en eso estamos porque sabemos que ese es el camino. Hay una complementariedad entre lo que es la compra en los locales y lo que es on line, redes sociales, que es lo que se viene cada vez más.