Unión de Sunchales inauguró un vestuario modelo Deportes 19/03/2017 Redacción Se trata del vestuario ubicado en la cancha principal de fútbol inaugurado en la víspera, a modo de adhesión a los festejos del aniversario albiverde que se cumplirá el próximo 2 de abril. El vestuario tiene estupendas características con detalles de verdadero confort y comodidad, además de buen gusto y que pone a la entidad albiverde a la vanguardia.

Ampliar FOTO F. MELCHIORI// PRESENTACION ./ Fue realizada por Marcelo Canavese, Jonatan Barbero, Cristina Astore y Carlos Lanzaro. VESTUARIO./Uno de los rincones del coqueto vestuario inaugurado, en el sector de local. CINTAS./ Las autoridades concretaron la tradicional ceremonia.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En el mediodía de la víspera en el Club Atlético Unión se desarrolló una ceremonia de significativa importancia para la institución albiverde y que se enmarca en los festejos por el aniversario de la institución -que tendrá lugar el próximo 2 de abril-

En la ocasión se contó con la asistencia del diputado provincial, Omar Martínez, el coordinador de la Región 2, Nodo Rafaela, Pablo Pinotti; Marcelo Canavese, secretario de Gobierno, representando al intendente, Gonzalo Toselli; el presidente del Concejo Municipal, Leandro Lamberti; los concejales Andrea Ochat y Carlos Gómez, además -y a causa de un inconveniente mecánico- se sumó, al finalizar el acto, el presidente de la Federación Santafesina de Fútbol, Carlos Lanzaro. Participaron exdirectivos unionistas, auspiciantes y asociados al club.

En la ocasión se destacó especialmente que "los logros deportivos traen sus frutos y hoy es un día para exaltar una obra tan esperada y tan anhelada. En tiempos difíciles Unión sigue creciendo en infraestructura" .



Bienvenida

La bienvenida fue aportada por el presidente del club, Cristian Astore quien además remarcó "el agradecimiento en nombre de la comisión directiva, por lo que nos sentimos muy orgullosos, esta es la tercera obra en este par de años de gestión que están realizándose, todas con la colaboración de todos".

Destacó además "el empuje de las subcomisiones, de los colaboradores, los socios y simpatizantes que siempre nos dan una mano, esa es la política de trabajo en conjunto que siempre tiene como premisa Unión de Sunchales, un sentido de pertenencia importante, con objetivos claros, mantener el club ordenado y hoy por hoy trabajar en conjunto para llevarlo adelante, no solamente a nivel de subcomisiones, sino también con los distintos cuerpos técnicos, que no solo trabajan sino que le dan ese empuje a los chicos para que Unión siga formando deportistas y pueda seguir manteniendo su infraestructura de la mejor manera".



Un orgullo

Le siguió en el uso de la palabra el vicepresidente de la subcomisión de fútbol de primera división, Jonatan Barbero , quien agradeció la nutrida presencia respondiendo a la convocatoria. Hizo saber que los vestuarios "no van a ser destinados solamente al uso de las disciplinas de fútbol y básquet, sino que seguramente serán destinados a cualquier evento que se realice en la institución".

Consideró que "es un orgullo lo que hoy tenemos para mostrarle y entendemos que es el fruto del esfuerzo de todos, y especialmente de los logros obtenidos por el fútbol a lo largo de 2016, donde debemos destacar que se debe a los logros en la Copa Santa Fe y del Torneo Federal".

Enfatizó que "personalmente considero un orgullo haber definido el campeonato de la copa Santa Fe, no solamente como institución, sino porque además nos ha posibilitado obtener un ingreso económico adicional, sobre el cual la comisión directiva decidió destinarlo de manera íntegra a esta obra de mejoras, a su vez se compartió lo obtenido con el plantel de fútbol por el logro".



Unión es un ejemplo

Marcelo Canavese transmitió el saludo de Toselli y enfatizó que "es muy grato cuando uno ve a tantos expresidentes acompañando la gestión, el hecho de que estén aquí sentados, muestra el acompañamiento hacia la gestión, sabiendo adónde se quiere ir" y destacó la presencia del diputado y los concejales.

Por otra parte resaltó "el tipo de obra que estamos inaugurando, escuché cuando recién decían el logro deportivo, un ingreso extra, pero ustedes están invirtiéndolo en obras y comodidad para los jugadores. hay clubes que cuando ingresa un extra lo invierten en refuerzos, a veces lo malinvierten y van generando deudas y encontramos la situación que se vive en muchísimos clubes".

"Unión de Sunchales es un ejemplo, permanentemente crece, hace obras, trabajan en conjunto, con tanta gente joven colaborando desinteresadamente. Nosotros estamos orgullosos de contar con un club como este".



Felicitaciones



El titular de la Federación Santafesina de Fútbol, Carlos Lanzaro, sentenció "estoy muy orgulloso de estar acá", agregó que al conocer que iban "a mostrar todo lo hecho con lo obtenido en la Copa Santa Fe para nosotros es la muestra de lo que queríamos".

Siguió explayándose en términos elogiosos a lo realizado por la institución de la Av. Belgrano y transmitió cálidas felicitaciones porque "cuando uno ve que son volcadas a las instituciones, a infraestructura y hace crecer y queda en el club, uno se siente mucho más orgulloso".



Inauguración



Los participantes se trasladaron luego al vestuario, donde las instalaciones fueron bendecidas por el flamante párroco sunchalense, Fernando Sepertino, y posteriormente Cristian Astore, Jonatan Barbero, Marcelo Canavese y Carlos Lanzaro procedieron a llevar a cabo el tradicional corte de cintas, propiciándose luego una recorrida por las estupendas instalaciones.