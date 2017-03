Colón festejó en el clásico santafesino Deportes 19/03/2017 Redacción Superó a Unión por 2 a 0 con goles de Ortiz y Garnier

Ampliar FOTO NA FESTEJOS./ Los jugadores Sabaleros dan rienda suelta a su euforia.

SANTA FE, 19 (NA). - Aprovechando las ventajas defensivas que le dio el rival, Colón fue efectivo en la pelota parada y venció ayer 2 a 0 a Unión en el estadio 15 de Abril para quedarse con el clásico de Santa Fe, en un partido válido por la decimosexta fecha del torneo de Primera División. Los goles fueron convertidos por Guillermo Ortiz y Yamil Garnier, a los 13 y 39 minutos del segundo tiempo, con sendos cabezazos.

En un duelo muy mal jugado, el "Sabalero" sacó provecho de dos distracciones a la hora de marcar de su rival y se quedó con el duelo en casa del histórico rival. Ambos equipos terminaron con nueve hombres debido a que vieron la tarjeta roja Manuel De Iriondo y Lucas Algozino, en el local, e Iván Torres y Nicolás Silva, en el "Sabalero".

En el primer tiempo, Unión tuvo el dominio territorial, mostró mejores intenciones pero nunca fue profundo para generar una situación clara. Colón, en cambio, apostó a replegarse y exhibió un aceitado doble pivot en la mitad de la cancha con Gerónimo Poblete y Pablo Ledesma, lúcidos para cortar y distribuir.

En el complemento, la primera pelota parada a favor de Colón desnudó la falta de atención para marcar de Unión, aunque el cabezazo de Ledesma se fue por arriba del travesaño. Sin embargo, en la segunda, Ortiz aprovechó un buen centro de Iván Torres y, completamente solo, cabeceó de pique al suelo para vencer a Nereo Fernández. En un error más que infantil, Colón le dio vida al rival ya que el propio Torres se hizo echar al darle un manotazo a Manuel de Iriondo.

Sin embargo, Unión no tuvo mucho tiempo para aprovechar la superioridad numérica debido a que cuatro minutos después el propio De Iriondo vio su segunda amarilla al empujar a Leguizamón para que éste se apure cuando era sustituido por Yamil Garnier. Con la derrota parcial, el "Tatengue" se instaló en campo adversario e hizo replegar a la visita, pero sólo generó un tiro desde afuera del área de Mauro Pittón, bien desviado por Jorge Broun. Encima, Colón lo liquidó otra vez con una pelota parada en la cual Garnier aprovechó que Bruno Pittón perdió la marca y cabeceó para cerrar el pleito.



UNION 0- COLON 2

Estadio: 15 de Abril (Unión). Árbitro: Patricio Loustau.

Unión: Nereo Fernández; Emanuel Brítez, Agustín Sandona, Leonardo Sánchez, Bruno Pittón; Mauro Pittón, Martín Rivero (57' Lucas Algozino), Manuel De Iriondo, Diego Godoy (81' Mauro Cejas); Lucas Gamba (65' Federico Anselmo) y Franco Soldano. DT: Juan Pablo Pumpido.

Colón: Jorge Broun; Lucas Ceballos, Germán Conti, Guillermo Ortíz, Clemente Rodríguez; Facundo Pereyra (71' Nicolás Silva), Gerónimo Poblete, Pablo Ledesma, Iván Torres; Diego Vera (86' Ismael Blanco) y Nicolás Leguizamón (64' Yamil Garnier). DT: Eduardo Domínguez.

Goles en el segundo tiempo: 13m Guillermo Ortiz (C), 39m Yamil Garnier (C).

Incidencias en el segundo tiempo: 15m expulsado por juego brusco Iván Torres (C); 19m expulsado por doble amarilla Manuel De Iriondo (U); 42m expulsados por agresión mutua Lucas Algozino (U) y Nicolás Silva (C).