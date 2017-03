Se completa la primera fecha Deportes 19/03/2017 Redacción Con cuatro juegos en nuestra ciudad, uno en San Vicente y el restante en Plaza Clucellas se juega el grueso del primer capítulo del Apertura de la Primera A que comenzó el viernes con el triunfo de Unión ante Humberto.

Ampliar FOTO ARCHIVO EN LOS NOGALES. / Ferrocarril del Estado recibirá hoy a 9 de Julio en el inicio del Apertura.

Este domingo volverá a correr la pelota en las canchas de los equipos de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, que completará la primera fecha del Apertura que se inició con el adelanto del viernes en Sunchales.

Unión, con goles de Rubén Tarasco y Facundo Cabral, derrotó a Argentino de Humberto en el cotejo que abrió la temporada 2017 del fútbol doméstico. El empate parcial lo había anotado Presser.

Hoy, con el resto de los encuentros, se completará el primer capítulo en el principal grupo liguista con cuatro cotejos en nuestra ciudad.

El último campeón Absoluto, Libertad de Sunchales, estará visitando a Atlético de Rafaela. Mientras que Ferrocarril del Estado, el otro gran protagonista del 2016, estará recibiendo en barrio Los Nogales a 9 de Julio.

En barrio Parque también se jugará un partido que promete mucho, entre Ben Hur y Peñarol. Y en Barranquitas, Sportivo Norte será local del Deportivo Ramona.

Con la felicidad de haber conseguido su clasificación a la Copa Santa Fe, Florida de Clucellas recibirá hoy a La Hidráulica de Frontera. El otro compromiso que completará la fecha lo disputará en San Vicente, Brown ante Argentino Quilmes.

Hay que recordar que para esta temporada formarán parte del principal grupo liguista, la Primera A, catorce equipos (dos más que el año pasado). Los que lograron los ascensos fueron Argentino de Humberto y La Hidráulica de Frontera. El torneo oficial se divide en Apertura y Clausura. El último de los promedios perderá la categoría y el penúltimo jugará una promoción con el perdedor de la final por el ascenso de la Primera B.



La programación completa: 16:00 hs (Reservas 14:30 hs): Ben Hur vs. Peñarol (Sebastián Garetto), Atlético de Rafaela vs. Deportivo Libertad (Javier Simoncini), Florida de Clucellas vs. La Hidráulica de Frontera (José Rodríguez), Brown de San Vicente vs. Argentino Quilmes (Guillermo Vacarone), Ferrocarril del Estado vs. 9 de Julio (Enrique Calderón); 17:00 hs (Reservas 15:30 hs): Sportivo Norte vs. Deportivo Ramona (Silvio Ruíz).