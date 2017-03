El payador de Lavalle Información General 19/03/2017 Redacción Leer mas ...

“La llevó un payador de Lavalle cuando el año 40 moría”… Así nos dicen los versos de la Pulpera de Santa Lucía. El General Juan Galo de Lavalle (Buenos Aires 1797-Jujuy 1841) fue un prócer de la independencia argentina, que apoyado por los unitarios intentó derrocar a Rosas. Hacia 1932, José Lojo compone un hermoso vals cuyos versos parecieran constituir la continuación de la obra de Blomberg y Maciel: “Payador que pulsaste tan lindo/ y cantara con tanta emoción/ como aquel payador de San Telmo/ no recuerdan los tiempos mejor/ tu guitarra tenía el secreto/ en las noches de plácida calma/ de llegar con sus notas dolientes/ al rincón más lejano del alma/ cuantas veces al verlo pulsando/ en las rejas del viejo San Telmo/ las morenas lloraban de pena/ y las rubias lloraban de celos...

Corsini lo grabó en el mismo 1932, pero Blomberg desautorizó esta versión. Hay que reconocer que la obra de Blomberg transcurrió entre realidades y otros episodios que trasuntan ficciones y fueron materia de novelas que escribió el poeta. De cualquier manera este tema que se llama "El Payador de San Telmo”, nos da la pista de aquel unitario que conquistara a la rubia de ojos celestes. El poeta nos sigue diciendo: “Pero un día salió de su barrio/ y a una rubia pulpera encontró/ el le dijo te llevo en el alma/ y ella dijo contigo me voy/ payador que tuviste la gloria/ de llevar la pulpera que un día/ alumbró con sus ojos celestes/la parroquia de Santa Lucía/ ¿Dónde estás payador que no vuelven?/ tu guitarra tu voz y tu acento/ con Lavalle se fueron tus pasos/ y en San Telmo solloza un lamento…