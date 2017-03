Píldoras Políticas Nacionales 19/03/2017 Redacción Leer mas ...

SENADOR CORAJE

Todavía no está definido si competirá, pero en el bloque de senadores de Cambiemos ya se imaginan cómo será la convivencia con la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, que se caracteriza por ser incontrolable e impredecible.

"Estuve casado 17 años, después me separé y tuve seis parejas. Algo de experiencia tengo con las mujeres", dragoneó un legislador oficialista del interior del país.

Sin embargo, su interlocutor lo cruzó duro: "Lamentablemente no es muy buena tu experiencia". Atónito por la reflexión, el senador oriundo del Litoral retrucó: "Hombre sin coraje no goza de mujer bonita. Y de donde vengo yo sobra el coraje".



PACMAN

La salida de Carlos Regazzoni de la Dirección Ejecutiva del PAMI sumó su nombre a la lista de los funcionarios desplazados en los 15 meses por diferencias con el tridente que integran el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui; y su par de Coordinación Interministerial, Mario Quintana.

Anteriormente, habían sido eyectados del Gobierno el exministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay; la

expresidenta de Aerolíneas Argentinas Isela Costantini; y el extitular del Banco Nación Carlos Melconian; entre otros.

Con la suma de apellidos que de a poco se acrecienta, algunos integrantes del Gabinete miran con temor las decisiones y la opinión del trío de la mesa chica del presidente Mauricio Macri.

Sin embargo, eso no impide que le puedan poner un poco de humor a la situación, lo que llevó a bautizar al tridente como

"Pacman", en recuerdo del histórico videojuego que consiste en comer pequeños puntos.



LASPINA ADELANTADO

El diputado nacional de Cambiemos por Santa Fe, Luciano Laspina se adelantó el último jueves a la publicación del índice de desocupación del INDEC, que fue del 7,6%. Tal vez con ansiedad por dar una "buena noticia", Laspina celebró a través de su cuenta de Twitter el dato oficial antes de que lo diera a conocer, horas después, el instituto de estadísticas.

"Tengo una buena noticia. El desempleo está bajando en la Argentina. Bajó a 7,6% casi un punto menos respecto al tercer trimestre", escribió el legislador que, luego de varios retuits, borró el mensaje.



CRISTINA "MIDE 44 PUNTOS"

El diputado del Parlasur Eduardo Valdéz afirmó que la expresidenta Cristina Kirchner "mide 44 puntos" y le apuntó al exministro del Interior, Florencio Randazzo al afirmar que "viene amagando hace dos años". "Veo con dolor la política nacional", sostuvo Valdéz, quien al referirse al escenario electoral destacó que "Cristina Fernández de Kirchner hoy mide 44 puntos".



EL "RUSO" JUEGA

El exfutbolista Darío "Ruso" Siviski va a jugar en estas elecciones. Oriundo de Avellaneda, competirá por una banca en el Concejo Deliberante de ese distrito, dentro del espacio político que lidera Enrique "Quique" Antequera, hombre fuerte de la feria La Salada de Lomas de Zamora. "No es algo nuevo. Siempre tuve inquietudes políticas y sé que esta es una de las mejores formas de hacer algo útil por la gente", afirmó Siviski al dar a conocer su candidatura y agregó: "Es como en el fútbol. Una parte importante es el apoyo de la gente, y sé que cuento con ese caudal de gente que me quiere, en especial en Avellaneda".

En efecto, en la ciudad que lo vio nacer el mediocampista jugó para Independiente, aunque también pasó por Temperley, el Toluca de México, San Lorenzo, River Plate, el Servette de Suiza, Estudiantes de La Plata y el Avispa Fukuoka de Japón.