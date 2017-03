Otra goleada de Jaguares Deportes 19/03/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO NA SEGURO./ Joaquín Tuculet, el full back de Jaguares.

BUENOS AIRES, 19 (NA). - Con una autoridad en todas sus líneas, un Ramiro Moyano decisivo en los tries y Juan Martín Hernández con su reconocida pegada, Jaguares venció ayer a Cheetahs por 41 a 14, por la cuarta fecha del Súper Rugby 2017, que se disputó en el estadio de Vélez Sarsfield. El equipo argentino fue amplio dominador del encuentro, en el que estuvo 17-0 en un pasaje del primer tiempo, el cual se adjudicó por 24-7.

El jugador del partido fue el tucumano Ramiro Moyano, autor de tres tries, mientras que Juan Martín Hernández fue letal con su pegada, dado que anotó cuatro conversiones y un penal. Esta es la tercera victoria, la segunda consecutiva, de Jaguares en la temporada de los cuatro cotejos que disputó. La próxima jornada recibirá al equipo australiano de Reds, en el mismo escenario.



JAGUARES 41 - CHEETHAS 14

Estadio: "José Amalfitani". Arbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda).

Jaguares: 1-Santiago García Botta, 2- Agustín Creevy, 3- Felipe Arregui, 4-Marcos Kremer, 5-Matías Alemanno, 6-Pablo Matera, 7-Tomás Lezana, 8-Leonardo Senatore, 9-Gonzalo Bertranou, 10-Juan Martín Hernández, 11-Santiago Cordero, 12- Jerónimo De la Fuente, 13-Matías Orlando, 14-Ramiro Moyano y 15- Joaquín Tuculet. DT: Raúl Pérez.

Cheetahs: 1-Danie Mienie, 2-Elandré Huggett, 3-Tom Botha, 4- Armandt Koster, 5-Francois Uys, 6-Henco Venter, 7-Oupa Mohoje, 8-Niell Jordaan, 9-Tian Meyer (c), 10-Niel Marais, 11- Ruan van Rensburg, 12-Clinton Swart, 13-Michael van der Spuy, 14-Ryno Benjamin y 15-Clayton Blommetjies. DT: Franco Smith.

Tantos en el primer tiempo: 7m try Ramiro Moyano (J), convertido por Hernández (J), 21m penal Hernández (J), 23m try Alemanno (J), convertido por Hernández (J), 30m try Michael van der Spuy (CH), convertido por Marais (CH), 33m try Moyano (J), convertido por Hernández (J).

Tantos en el segundo tiempo: 12m penal Hernández (J), 32m try Dweba (CH). convertido por Marais (CH), 36m Moyano (J), convertido por Hernández (J), 40m try penal (J) Cambio en el primer tiempo: 8m Bautista Ezcurra por Cordero (J).

Cambios en el segundo tiempo: 10m Montoya por Creevy (J), Herrera por Arregui (J), J.Coetzee por Botha (CH), Mienie por Marais (CH), Schoeman por Jordaan (CH) y Benjamin por Venter (CH), 15m Iglesias por Orlando (J), 17m Dweba por Huggett (CH), y Wegner por Koster (CH), 21m Desio por Senatore (J) y Paz por García Botta (J), 25m Felipe Ezcurra por Bertranou (J), 31m Ignacio Larregue por Kremer (J), 33m Zeilinga por Swart (CH), Prinsloo por Venter (CH). Amonestado en el segundo tiempo: 30m González Iglesias (J).