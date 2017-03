Libertad tuvo una caída preocupante Deportes 19/03/2017 Redacción FEDERAL A

No fue el mejor debut de local en este año para Libertad. El equipo dirigido por Carlos Trullet perdió por la segunda fecha de la Reválida Zona C, ante Sportivo Belgrano de San Francisco por 2 a 1 lo cual es un toque de atención en el objetivo de la permanencia en el Federal A. Los Tigres habían igualado transitoriamente con Ricardo Acosta, luego que Juan Pablo Francia abriera el marcador, pero el mismo jugador de la visita volvió a anotar en el complemento.

Con asociaciones bien marcadas entre Francia, Muller y Castro la visita fue un poco superior y así llegó a la apertura del marcador, con la definición del "10". Libertad pudo nivelar el resultado con la aparición de Ricardo Acosta, cuando zafó de la presión en el medio y luego, con un certero remate, la clavó en el ángulo superior izquierdo de Cebreiro que no pudo hacer.

En el complemento la tónica fue la misma. Sportivo con la intención de cuidar la pelota y Libertad aprovechando espacios para la contra, hasta que Francia volvió a aparecer con su talento.



LIBERTAD 1 - SP. BELGRANO 2

Estadio: "Plácido Tita".

Arbitro: Darío Rojas Martínez.

Libertad: Adelquis Ruffini; Nicolás Guzmán, Martín Mc Namara, Nicolás Del Grecco y Julián Gauna; Gaspar Triverio (67' Fernando Beltramo), Pablo Despósito, Daniel Sánchez y Víctor López (60' Hugo Góngora); Ricardo Acosta y Manuel Bustos. DT: Carlos Trullet.

Sportivo Belgrano: Damián Cebreiro; Rodrigo Cháves (73' Rodrigo López), Nahuel Rodríguez, Martín Zbrun y Mariano Mauri; Miguel Nievas Escobar, Nicolás Bruna; Rodrigo Castro, Juan Pablo Francia y David Muller (65' Jonathan Lastra); Ezequiel Gaviglio (69' Juan M. Aróstegui). DT: Ariel Giaccone.

Primer tiempo: a los 11' gol de Juan Pablo Francia (SB) y 38' Ricardo Acosta (L).

Segundo tiempo: a los 10' gol de Juan Pablo Francia (SB).



EMPATE EN ENTRE RIOS

Por el mismo grupo, Defensores de Pronunciamiento igualó 2 a 2 como local con Sol de América de Formosa. Lautaro Robles anotó los dos tantos entrerrianos, mientras que Exequiel Filipigh hizo el doblete visitante.



UNION ANTE LAS PAREJAS

Por la segunda fecha del Nonagonal Zona B, ronda Campeonato, Unión de Sunchales recibirá este domingo a Sportivo Las Parejas. El encuentro se anuncia para las 18 en el Polideportivo albiverde, con el arbitraje de Fernando Marconi.

Cabe recordar que entre semana, estos equipos se midieron en Las Parejas por la Copa Argentina, con goleada de Sportivo por 5 a 1. En la segunda etapa del Federal A, Unión tuvo un buen debut venciendo a Defensores de Villa Ramallo como visitante e intentará aprovecharlo sumando de a tres en casa.

Por este grupo, ayer Villa Mitre de Bahía Blanca y Defensores igualaron 0 a 0. Hoy, a las 17, jugarán en Mar del Plata el local Alvarado y Dep. Madryn, mientras que mañana en Mendoza lo harán Gimnasia y Agropecuario de Carlos Casares.