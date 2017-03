Scocco, la figura de la tarde Deportes 19/03/2017 Redacción Leer mas ...

NACHO SCOCCO

Newell´s Old Boys se impuso a Vélez Sarsfield por 3 a 0 al cabo de un aceptable encuentro disputado ayer en el estadio "Coloso Marcelo Bielsa", en el marco de la decimosexta jornada del torneo de Primera División. Ignacio Scocco, a los 8 y 35 minutos del primer tiempo y a los 5 del complemento, anotó las conquistas del dueño de casa. El conjunto "leproso" tuvo una alta efectividad, ya que si bien disputó un buen partido no mereció ganar por semejante diferencia ante un rival tibio, que luego del tercer tanto "bajó los brazos".

Así, con un partido más, alcanzó en el segundo puesto a San Lorenzo con 31 puntos, a 3 del puntero Boca Juniors.



GIMNASIA SOBRE LA HORA

Un golazo de Brahian Aleman en el último suspiro del partido, le permitió anoche a Gimnasia sumar su segundo triunfo consecutivo del reinicio del torneo de Primera División, al superar 1 a 0 a Tigre como visitante, por la decimosexta fecha. Unos minutos antes, y con el empate parcial 0-0, el defensor de Tigre Erik Godoy había sido expulsado en forma infantil por el árbitro Darío Herrera, por un planchazo sobre un rival.



EL ROJO NO PUDO

Independiente igualó sin goles con San Martín de San Juan en su primer partido oficial del año válido por la decimosexta fecha y que tuvo como figura al arquero del elenco visitante Luis Ardente. El equipo de Avellaneda fue superior en el juego al conjunto sanjuanino, pero la buena tarea del guardavallas y los palos le impidieron quedarse con la victoria.



GANO HURACAN

En el otro partido que completó la jornada, Huracán se impuso a Defensa y Justicia por 2 a 0 como local. Los goles fueron convertidos en el primer tiempo por Nicolás Romat y Mariano González, a los 14 y 19 minutos, respectivamente.