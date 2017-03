Conceptos en la visita de De Olazábal Policiales 19/03/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO J. BARRERA JULIO DE OLAZABAL. Fiscal general de Santa Fe.

El martes último, visitó nuestra ciudad el saliente fiscal general de la Provincia, Julio de Olazábal. En la oportunidad vertió distintos conceptos en la rueda de prensa ofrecida, de los cuales destacaremos algunos de ellos.



CONCEPTOS

* Sobre si el nuevo sistema acusatorio ayudó a menguar el delito De Olazábal dijo: “Nunca se propuso en el cambio del Código la merma del delito. Porque la ley penal comienza a actuar cuando ya se cometió el delito. El derecho penal actúa frente al fracaso de la prevención. Hay que marcar claramente la diferencia entre lo que es prevención, tarea del Poder Ejecutivo y la Policía, y castigo del delito. La Fiscalía no interviene en la prevención”, dijo. No obstante, De Olazábal debería considerar el poder de disuasión que tienen los montos de las penas y puniciones a la hora en que el delincuente decide cometer tal o cual delito. Sobre esto último el fiscal general dijo que no tiene incidencia.

* “[Con el nuevo sistema] hemos tenido un éxito importante. La Provincia tenía un código que era centenario, heredado de la colonia española, y que era groseramente inconstitucional […] llegó un momento en que la Corte Suprema de la Nación, empezó a reiterar la inconstitucionalidad […] Teníamos un procedimiento secreto, obsoleto, en el que el gobernante -o la administración de justicia- no tenía que rendir cuenta de lo que hacían. En cambio, desde el 25 de mayo de 1810 'el pueblo quiere saber de que se trata' también en materia judicial”, destacó. “Ahora tenemos juicios efectivamente públicos, donde cualquiera puede entrar a ver lo que pasa, y cualquier persona, sin necesidad de estar formada en derecho, puede entender qué es lo que está ocurriendo”.

* “El juez decide todo de cara al público. Comenzó a funcionar un sistema de control”.

* “Probablemente en algún lugar pueda haber habido algún error en la aplicación de los juicios abreviados […] Desde la Fiscalía General se emitieron prescripciones muy precisas respecto a en cuáles casos se podía otorgar un juicio abreviado y en cuales no. Ahora queda el recuerdo de lo que pudieron haber sido esos abusos”.