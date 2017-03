Chuck Berry murió a los 90 años Información General 19/03/2017 Redacción PIONERO DEL ROCK N ROLL

WASHINGTON, 19 (AFP-NA). - La leyenda del rock n roll Chuck Berry murió el sábado a los 90 años de edad, informó la policía de Missouri.

"El Departamento de Policía del Condado de St. Charles confirma con tristeza la muerte de Charles Edward Anderson Berry padre, mejor conocido como el legendario músico Chuck Berry", dijo el Departamento en Facebook.

La policía acudió a un llamado de emergencia médica en una casa en una localidad del oriente del estado de Missouri, cerca de la ciudad de Saint Louis.

Socorristas encontraron en la vivienda a un hombre inconsciente y no pudieron reanimarlo, señaló la policía.

Berry, guitarrista y cantante, es conocido por éxitos como "Roll sobre Beethoven" y "Sweet Little Sixteen", en las décadas de 1950 y 1960, y fue de los pioneros del rock nroll.

Considerado como uno de los creadores del rockn roll, Chuck Berry ayudó a definir la cultura popular de la década de 1950 y el futuro de la música combinando el Rhythm & Blues, la guitarra country y un sentido del espectáculo único en el escenario.

Su éxito de 1958 "Johnny B. Goode" sigue siendo hoy una de las canciones más reconocibles de la música popular e incluso fue seleccionada para ser una de las canciones representativas del rock enviadas en 1977 en la sonda espacial Voyager a posibles extraterrestres.

El pasado 18 de octubre, al cumplir 90 años, hizo el sorpresivo anuncio del lanzamiento de su primer álbum en 38 años.

El álbum, titulado solo "Chuck", fue grabado en un estudio cerca de Saint Louis, su ciudad natal, y debía salir en el transcurso de este año.

Berry, considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, dedicó el disco a su esposa, Themetta Berry, con quien vivió durante los últimos 68 años.

"¡Cariño, me estoy haciendo viejo! He trabajado durante mucho tiempo en este disco. Ahora puedo colgar mis zapatos", dijo el cantante entonces en un comunicado.

Berry grabó el nuevo álbum con la que fue su banda durante dos décadas de presentaciones en el Blueberry Club en Saint Louis y en la que toca la guitarra su hijo Charles Berry Jr.

Chuck Berry fue parte del primer grupo de cantantes en entrar en el Salón de la Fama del Rock and Roll de Cleveland (Ohio) en su apertura en 1986.