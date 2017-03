Dura desmentida a periodista

En nota de esta sección y de la edición gráfica de LA OPINION, bajo el título "Reclamo de Cristina a Macri y Felipe González" entre otras cosas se informa que por carta documento, la expresidenta Cristina F. de Kirchner reclamó a Macri y a González que "rectifiquen o ratifiquen" la publicación de Clarín.



Al respecto, se conoció que en diálogo exclusivo con el programa Minuto Uno de Gustavo Sylvestre, González explicó "acabo de mandar una nota a Clarín desmintiendo el artículo. Es totalmente falso. Yo ví al Presidente Macri el último día de su gira. Yo ví el artículo y en lo que se refiere a mi conversación, es totalmente falso".



BONELLI MAL PARADO



El exfuncionario español explicó que lo publicado por el periodista Marcelo Bonelli bajo el título Inversores quieren saber cuándo la Justicia pondrá presa a CFK, "no se corresponde ni con la conversación (que tuvo con Macri), ni con mi manera de pensar y eso es lo que quiero que quede claro".



Y haciendo referencia a Bonelli agregó "no veo cómo se le ocurrió al autor del artículo poner esas palabras en mi boca".



"ESTA MINTIENDO"



En otro tramo de su exposición, Felipe González sentenció "sin dudas están mintiendo. A pesar de mis 75 años todavía estas cosas me siguen asombrando. Por eso he mandado una frase corta desmintiendo a Clarín y espero que el diario recoja mis palabras".