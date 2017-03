Giustiniani impulsa una tarifa social del agua Locales 18/03/2017 Redacción Los legisladores provinciales Giustiniani y Augsburger ingresaron un proyecto para que trabajadores, jubilados y pensionados accedan al beneficio.

Ampliar DIPUTADOS. Giustiniani y Augsburger brindaron una conferencia de prensa en nuestra ciudad.

Por iniciativa de los diputados provinciales Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger se presentó en la Legislatura provincial un proyecto que impulsa la Tarifa Social del agua potable.

Ayer, en una conferencia de prensa llevada a cabo en nuestra ciudad, Giustiniani dijo que "estuve muchas veces aquí y el servicio de agua potable particularmente y tienen los rafaelinos el problema histórico, demorado del acueducto, de un servicio de calidad, de continuidad, y eso no existe", explicó en primera instancia.

En tanto, agregó sobre esta problemática que tanto afecta a la ciudad, que "estamos dando respuestas a un tema que es una grave mora que tiene la Legislación santafesina y los servicios públicos en la provincia. El agua es el único servicio que no tiene tarifa social, sí los otros servicios, pero el agua no. Y sabemos que es el derecho humano por excelencia. Y por eso el proyecto que hemos presentado, desde el bloque Igualdad y Participación, apunta a dar respuesta a esa carencia que ya estuvo planteada muchas veces por el mismo ente regulador. Y en la última resolución, cuando el ENRESS se opone al aumento planteado con las características que planteó la audiencia pública, la empresa AISA, vuelve sobre el tema a reclamar la necesidad de una tarifa social del agua", destacó el diputado.

Ante las preguntas de la prensa, agregó que "nadie puede controlar mejor que los mismo vecinos. Nosotros presentamos un marco regulatorio para que las tarifas sean razonables", dijo.

A su turno, Augsburger remarcó que "Rafaela es una ciudad que tiene un déficit en el servicio de agua potable, en lo que hace a su calidad y en lo que hace también a su provisión, obligado a beneficiarios a hacer presentaciones judiciales. Incluso también déficit de que no haya en la ciudad una oficina del ENRESS para que se puedan hacer los reclamos respectivos, ya que su servicio de prestación es móvil", y dijo: "siempre nos venimos ocupando de los servicios públicos, más ahora de los tarifazos que existen. Antes de presentar esta iniciativa hemos presentado un marco regulatorio de servicios públicos para toda la provincia, con dos importantes definiciones donde por un lado la definición de las audiencias públicas que tengan un vínculo directo con la decisión que se plantee y por otro lado la necesidad de que los entes reguladores participen de forma directa las organizaciones de los usuarios, que han defendido en los últimos años fuertemente a la población", completó.

Augsburger recordó que "esta iniciativa de tarifa social que presentamos es un déficit, una deuda, una carencia, que tiene el servicio público de agua potable en la provincia de Santa Fe. Por eso planteamos un universo de beneficiarios similar al servicio público de la electricidad. Para ese universo, planteamos un descuento del 50% en la tarifa del agua de toda la facturación, incluidos los impuestos y planteamos que sea el ente regulador el órgano de aplicación que administre esto y que se haga a partir de una forma automática, porque hoy todas las redes y los servicios de internet permiten definir este universo de beneficiarios sin necesidad de que las personas tengan que hacer una tramitación".