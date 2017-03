El conflicto por la paritaria municipal aumenta día tras día. Luego de haberse dictado la conciliación obligatoria, desde la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) indicó que no la acatará y que ratificaba los paros previstos para la semana próxima. Así, podría haber hasta 5 días sin servicios municipales.

Entre los más afectados será el transporte, dado que el viernes tendrá un servicio reducido por el feriado, al igual que sábado y domingo. En cambio, la recolección de residuos sería un poco mejor: de concretarse el paro, no se buscará la basura martes y miércoles -por el paro-, se podrá sumar el jueves -feriado- pero el viernes pasarían los camiones y se normalizaría el servicio

Ayer, la FESTRAM emitió un comunicado en donde indicaba que "con la finalidad de legalizar lo resuelto por nuestros representantes paritarios de "No Acatar la Conciliación Obligatoria", FESTRAM convoca a un urgente plenario de secretarios generales para el próximo lunes 20 del corriente, a partir de la hora 10:00, en la Sede Federativa, donde a su vez se analizará la situación y se determinaran los pasos a seguir".

Agregaban que "es importante recordar que se encuentra vigente el paro por 48 horas para los días miércoles 22 y jueves 23, con movilización el día 22. Por lo expuesto, continuamos trabajando para la efectividad de la medida programada".

El miércoles, en otro comunicado, habían solicitado "por la vía legal correspondiente, al Secretario de Regiones, Municipios y Comunas, que convoque de forma urgente a una nueva reunión de Paritaria a los fines de continuar con las negociaciones, como la única alternativa real y efectiva para encontrar una salida al conflicto que mantienen los trabajadores municipales en reclamo de una recomposición salarial".



REUNION EL LUNES

Al encuentro previsto por los paritarios de los trabajadores el lunes, se sumaría una de los municipios y comunas prevista para las 15. Y dos horas después se reunirían para presentar una nueva oferta (la actual es de 19.5% en dos veces) que tiene el piso presentado por la Provincia del 21% desdoblado y que ya fuera rechazado por ATE y UPCN. Esto implica que, de presentarse una nueva propuesta, debería ser superadora, para intentar frenar el paro ya dispuesto.

Desde los municipios siguen marcando que la situación es muy difícil y complicada, porque no hay referencias de acuerdos en la Provincia y en Nación. Igualmente, se muestran esperanzados en que el lunes pueda destrabarse el conflicto.