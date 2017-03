Piden a Provincia detalles de las obras hidráulicas

El Concejo Municipal aprobó ayer un proyecto de resolución a partir del cual se le solicita al Poder Ejecutivo Provincial que comunique los detalles de las obras de infraestructura en materia hidráulica que realizarán en la zona, para el adecuado escurrimiento del agua. El pedido se da cuando todavía se viven las secuelas de la crisis hídrica vivida durante el verano, sobre todo, en el sector lácteo e, indirectamente, en el comercio.

Marcelo Lombardo, el concejal que presentó el tema, marcó también la posibilidad de que Rafaela ya deba tomar un rol preponderante para encarar temas que le corresponden a una zona y no solamente a la ciudad; ahora ya como cabecera del área metropolitana.

Concretamente, lo que le pidieron a la Provincia es que indique cuáles son las obras que están previstas, qué plazo de ejecución tiene y que prioridad tiene cada obra.

Natalia Enrico (PS) anunció que en los próximos días estará nuevamente en la zona Juan Carlos Bertoni, el nuevo Subsecretario de Asuntos Hídricos de la Provincia. Por su parte, Raúl Bonino, comentó las reuniones que mantuvo con personal de Vialidad Nacional y quedó en trasladar las respuestas que le brinden con respecto al impacto hídrico que tendrá la Variante en la zona.



PEDIDOS A LA JUSTICIA

Por otra parte, los concejales solicitaron al Poder Ejecutivo Provincial el envío de más recursos -tantos humanos como de infraestructura- para un mejor desarrollo de la actividad de la Fiscalía. No hubo polémica: tan solo Jorge Muriel marcó las diferencias de criterio que tuvieron esta semana el Fiscal Carlos Arietti y el Jefe de Gabinete Eduardo López sobre la disminución o no de los robos a viviendas.

Por otra parte, le pidieron a la Legislatura la creación de un Juzgado de Familia, con competencia directa sobre casos de violencia de género, así como también la profundización de la capacitación del personal judicial sobre el tema.



OTROS TEMAS

Además, los concejales aprobaron la elección de los veedores para las elecciones vecinales que se concretarán el próximo domingo (por parte del Concejo estarán Germán Bottero y Evangelina Garrappa), la declaración de Interés Municipal del audiovisual "Barrio di Coj", el 2 de abril como “Día de la concientización del Autismo" y el Centenario del Club Independiente.

También se adhirió al Programa Equipar (permitirá adquirir dos minibuses), cambios en la Comisión Asesora de Entidades de Bien Público y la adhesión a la campaña de Glaucoma.