Independiente reúne a su familia para conmemorar el centenario Deportes 18/03/2017 Redacción Hoy desde las 21:30 más de 400 personas participarán de la cena por el centenario. No será una noche más.

Ampliar FOTO ARCHIVO FLAMANTE. El nuevo salón cubierto que se inauguró hace apenas una semana.

A la hora señalada, las 21:30 de hoy, el Club Atlético Independiente (CAI para los amigos) festejará los 100 años que cumplió ayer junto a más de 400 familiares que no quieren perderse la fiesta. Muchos de ellos transitaron su infancia entre la pileta y los gimnasios de calle Chacabuco por lo que tienen un sentido de pertenencia muy fuerte y un afecto por esos colores que se mantiene inalterable con el paso del tiempo.

Como sucede en cada uno de estos encuentros conmemorativos, la nostalgia atacará con su batería de recuerdos directo al corazón. Y en muchos casos hará derramar algunas lágrimas, al menos a quienes sean más sensibles. Por eso no olviden llevar pañuelos.

"Feliz Cumpleaños Nº 100 Club Atlético Independiente! Me diste amistades, risas, llantos, me enseñaste a ganar y a perder, me formaste como persona y me hiciste ser como soy, como lo hiciste con tantos otros. Y por más que seas sólo una institución, tenés algo mágico que te hace ser un ser viviente que habita en el corazón de nuestra ciudad. El sábado te festejamos!", fue uno de los tantos mensajes que se pudieron leer ayer en la cuenta de Facebook de la entidad de barrio San Martín. ¿Qué más se puede agregar desde el sentimiento?

El presidente del CAI desde 2011, Roberto Vitaloni, se declaró ayer "estar muy pero muy feliz de que nuestra querida institución cumpla 100 años en el corazón de Rafaela". Al final del viernes y con la organización de la gran cena del Centenario, admitió estar cansado y se disponía a recuperarse para enfrentar la larga noche del sábado. "Será una emotiva fiesta, en honor a las fiestas danzantes que nos hicieron trascender en todo el país la armamos en el salón social para aprovechar el escenario. Hay espacio para 400 personas pero, dejamos lugar para bailar y hacer un homenaje a nuestra historia como club social", expresó.

Entre la música y el humor habrá momentos para reconocer la labor y el compromiso de ex presidentes. Al escenario subirán Santiago Von Mühllinen, Amado Raspo -colaborador de LA OPINION-, Miguel Rocchia, Luis María Telesco y Ricardo Guadagno y también habrá una distinción para el propio Vitaloni, quien comanda los destinos de la institución en una época de crecimiento.

La semana pasada inauguró el nuevo gimnasio "Norberto `Negrito´ Mahieu", que cuenta con una superficie de 800 metros cuadrados que amplía la capacidad de la entidad para que sus 400 deportistas puedan practicar las distintas disciplinas, aunque claro está principalmente básquet, y otros 500 que son alumnos de escuelas -como la Mitre o la Rivadavia- vayan a las clases de gimnasia (o educación física).

Precisamente Vitaloni presidió el acto de inauguración que se realizó sobre plena calle Chacabuco, frente al nuevo gimnasio cubierto, acompañado de Guadagno y de Oscar Pautasso, entre otros. Vecinos, socios vitalicios y ex deportistas de muchos años se sumaron a la fiesta junto a los actuales deportistas y el equipo de entrenadores en tanto que el presidente elogió la figura de Mahieu y sus enseñanzas.

Entonces, esta noche a las 21:30 no olvidar pañuelo. Será una noche larga, emotiva y sobre todo nostálgica.