Acusan a Irán de estar detrás del atentado contra la Embajada israelí

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El acto central por los 25 años del atentado contra la Embajada de Israel fue ayer nuevamente el escenario de un fuerte pedido de justicia, del que participaron autoridades nacionales e israelíes, que acusaron a Irán de haber "propulsado, planificado y ejecutado" el ataque. La ceremonia se desarrolló en la plaza ubicada en la calle Arroyo 910, donde se ubicaba la sede diplomática de Israel que el 17 de marzo de 1992 fue destruida por una bomba, en un hecho que dejó un saldo de 29 personas fallecidas (22 para la justicia argentina) y más de 240 heridas.

Entre los oradores estuvieron el director general de la Cancillería de Israel, Yuval Rotem, el embajador de ese país en la Argentina, Ilan Sztulman, y la vicepresidenta Gabriela Michetti, quienes coincidieron en el reclamo de justicia, pero con tonos muy diferentes. Las autoridades israelíes responsabilizaron a Irán por el atentado, pero fue Rotem el más duro en su mensaje, al expresar: "El terror sabe que no descansamos y no descansaremos, no flaqueamos y no flaquearemos, la mano que se levanta contra nosotros será destruida, llegado el día".

"Desde los escombros sabíamos que Irán estaba detrás del atentado. Irán lo propulsó, Irán lo planificó, Irán, mediante su brazo armado Hezbollah, fue quien lo ejecutó", aseguró el funcionario de la Cancillería israelí durante su discurso. Rotem señaló, además, que al atentado fue uno de esos "momentos que son definitorios" para un país y agregó que "el Estado de Israel tiene muchos hechos de dolor y sufrimiento pero pocos como éste perforan el amor nacional".

Por su parte, Sztulman hizo mención tanto al ataque contra la embajada como al que se realizó contra la AMIA, dos años después, al tiempo que destacó "la investigación del fiscal (Alberto) Nisman". Respecto del atentado contra la Embajada de Israel, también apuntó a "la culpa de Irán" y luego se dirigió directamente a Michetti, quien se encontraba en el palco central: "Señora Vicepresidenta, no podemos olvidar, no podemos transcurrir otros 25 años y que los asesinos sigan libres en Teherán y difundiendo su ideología".

El embajador afirmó que "el hecho de que tan horrendos actos se hayan cometido acá, en suelo argentino, no tira por la borda la amistad" entre Israel y la Argentina "pero la amistad lleva el compromiso de trabajar juntos". "Israel quiere la paz. La paz es un estado ideal de humanidad. Paz sin terror, nuestro mensaje", concluyó el diplomático, quien citó así el lema de la campaña que lanzó la Embajada de Israel esta semana, a propósito de los 25 años del atentado.

A su turno, Michetti puso de relieve que este viernes los senadores del oficialismo y la oposición firmaron un proyecto de resolución para "terminar con el secreto sobre los documentos elaborados por la Comisión de Seguimiento" del Congreso que participó de la investigación de los dos atentados.

En su discurso, la Vicepresidenta recordó que el 17 de marzo de 1992 hacía pocos días que se había enterado de que estaba embarazada y que conversó con su entonces esposo sobre "la preocupación y el miedo de tener un hijo en un país donde ocurrían estos episodios". "Cuando miraba las banderas de los chicos de los colegios que están hoy acá, banderas argentinas y de Israel, pensaba que estamos todos juntos, recordando para honrar a las víctimas y con el compromiso de construir un futuro de paz", expresó Michetti.

En este sentido, agregó: "Vamos a triunfar sobre la violencia y el terror, porque somos muchos más los que queremos la paz, respetamos al prójimo y lo amamos. Y este Gobierno trabaja denodadamente para poner la Justicia y la paz sobre la mesa".

También fueron invitados a pronunciar unas palabra Gabriel Pitchón y Daniel Carmon, sobrevivientes de la tragedia, quienes exigieron "a los jueces investigar, avanzar, hacer justicia de una vez y para siempre".

El acto comenzó a las 14:50 con el sonido de la sirena que recuerda el momento exacto en el que explotó la bomba y, tras unos segundos de silencio, varias de las autoridades invitadas colocaron ofrendas florales junto a sobrevivientes y familiares de las víctimas.

Entre los asistentes estuvieron la canciller Susana Malcorra; el secretario de Asuntos Estratégicos de esa cartera, Fulvio Pompeo; los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Cultura, Pablo Avelluto; el responsable del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, por el Gobierno nacional.