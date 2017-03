Sensaciones y sentimientos

No la vemos.

Ella está en todo. Le da brillo y valor a lo que toca y ha tocado.

Es luz y también la sombra que es su consecuencia.

Ella da razón de ser a la naturaleza, instinto e idea de familia a los animales, sensación de poder o de indefensión a los humanos.

La vida es inasible, esquiva o generosa, y en todos los casos siguiendo extraños (para nosotros) impulsos, otorga o niega sin dar explicación ni pedir disculpas.

Como toda semilla de existencia tiene su propia ley, por ella creada y ejecutada con absoluta libertad.

¡Esto es vida! es la exclamación que surge espontánea cuando percibimos un gran placer, y cuando los dolores o privaciones nos visitan por dentro nos quejamos diciendo “esto no es vida”.

Siempre seremos contradictorios ante lo que no podemos condicionar ni entender.

Soñemos y volemos. ¿Por qué, en lugar de privarnos de una inefable sensación de poder, dejamos de ponerle límites al alcance de esa elevación?

La propuesta de controlar la vida y dirigirla según nuestra voluntad, es demasiado tentadora como para decir, en principio, que no nos gustaría (o que sí, pero que implica demasiada responsabilidad), bien querríamos asegurar mediante esa extraordinaria facultad nuestra salud y la de las personas que queremos: es una idea noble y no causaría daño a nadie.

Somos una especie de hijos de la naturaleza y tenemos el deber del agradecimiento, como cabalmente lo entendió Violeta Parra, al crear esa canción que ya es un himno universal de armonía.

Cada despertar es un nuevo nacimiento; cada día la hoja en blanco, la oportunidad de recibir amor -y, sobre todo, darlo-, es el espacio infinito para comenzar a ser, guardando el aire que se ha brindado generosamente sobre todos y el sol que no se nunca se cansa de prevenirnos del frío.

Tenemos mucho pero no estamos conformes.

Creemos que el regalo sideral es algo que nos corresponde porque sí, como los derechos humanos, sentimos que nos corresponde una vida llena de años con felicidad garantizada, estamos seguros de que tenemos derecho a que dure para siempre lo que estamos gozando ahora. Por eso, cuando se presentan los -siempre inesperados- grandes inconvenientes, quedamos desconcertados, preguntándonos qué está pasando y si se ha alterado maliciosamente el orden natural.

Es todo un problema de ética. ¿Cómo a nosotros, dueños y reyes de la creación, se atreven a privarnos de un placer o una estabilidad que descontábamos tener para siempre?

Y como no hay con quién quejarse, ya que la vida no tiene oficinas y ni siquiera es algo material, quedamos perplejos, nos sentimos de pronto vulnerables y vulnerados, débiles, inexplicablemente solos en un ámbito que sin aviso ni permiso se nos ha mostrado hostil y ajeno.

Será, seguramente, porque celebrando el bienestar presente hemos olvidado que nuestra esencia y materia están habitadas de una impasible relatividad.

Verdaderamente, la vida no es linda.

No tiene necesariamente que serlo. Tampoco ninguna obligación hacia nosotros.

No se puede decir que la vida es linda. Porque, simplemente, es todo.