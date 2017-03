CRAR debuta con UNI Deportes 18/03/2017 Redacción HOCKEY

Con un plantel un tanto renovado, incluyendo a la parte técnica, que ahora en primera y reserva estará a cargo de Matías Rodríguez y Nicolás Navarro, el CRAR comenzará este sábado el torneo Apertura “Carlos Marín” de la Asociación Santafesina de Hockey.

El Verde recibirá a Universitario en todas las categorías, comenzando la actividad en el sintético del predio de la Ruta 70 a las 9 con las Sub 14 y finalizando a las 16:30 en primera división. Cabe acotar que Fabián Montesano será entrenador en Sub 16 y Sub 18, siendo además el Coordinador de la disciplina.

Cabe mencionar que los restantes partidos de la primera fecha serán: La Salle vs El Quilla; Alma Juniors vs SFRC; Colón vs Atlético Franck y CRAI vs Banco.

Cabe recordar que a partir de este certamen se aplicará la modalidad internacional de los cuatro cuartos de 15 minutos en cuanto al tiempo de juego.