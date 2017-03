Jaguares recibe a Cheetahs Deportes 18/03/2017 Redacción Leer mas ...

Luego del gran triunfo ante Lions por 36-24, Jaguares jugará su segundo partido en Buenos Aires. Los argentinos recibirán este sábado, desde las 16:40, a Cheetahs, con el antecedente del triunfo en Bloemfontein del año pasado por 34 a 33.

El equipo de Raúl Pérez llega con la misma cantidad de puntos que Cheetahs (9), que también ganó dos y perdió uno. Los sudafricanos superaron a Bulls y Sunwolves y cayeron en el debut ante Lions. Será su primer encuentro como visitante en esta temporada.

El equipo argentino no podrá contar con Nicolás Sánchez, suspendido por una semana. El apertura será Juan Martín Hernández.

Estadio: "José Amalfitani" (Vélez).

Horario: 16:40.

Arbitro: Paul Williams.

TV: ESPN 2.

JAGUARES: 1- Santiago García Botta, 2- Agustín Creevy (c), 3- Felipe Arregui, 4- Marcos Kremer, 5- Matías Alemanno, 6- Pablo Matera, 7- Tomás Lezana, 8- Leonardo Senatore, 9- Gonzalo Bertranou, 10- Juan Martín Hernández, 11- Ramiro Moyano, 12- Jerónimo de la Fuente, 13- Matías Orlando, 14- Santiago Cordero, 15- Joaquín Tuculet.

CHEETAHS: 15- Clayton Blommetjies, 14- Ryno Benjamin, 13- Michael van Spuy, 12- Clinton Swart, 11- Ruan van Rensburg, 10- Niel Marais, 9- Tian Meyer (c), 8- Niell Jordaan, 7- Oupa Mohoje, 6- Henco Venter, 5- Francois Uys, 4- Armandt Koster, 3- Tom Botha, 2- Elandré Huggett, 1- Danie Mienie.