¿Una sola sesión en 4 semanas?

De extenderse el conflicto gremial de los municipales y de no dar marcha atrás con el paro previsto de la Confederación General de los Trabajadores (CGT) el Concejo Municipal se prepara para encarar una sola sesión en las próximas 4 semanas.

En principio, y de acuerdo al cronograma actual de medidas de fuerza, la única sesión confirmada será la del jueves 30 de marzo.

El próximo jueves 23 se concretaría el paro de los municipales, si es que no hay acuerdo el lunes (ver aparte). El otro día para sesionar que ya tiene una medida de fuerza dispuesta es el 6 de abril, día en que la CGT declaró el paro nacional. Y el siguiente, es Jueves Santo, día que no hay actividad pública.

De esta forma, luego de la sesión del 30 de marzo, la siguiente sería el 20 de abril. Todo esto si es que no se decide convocar a alguna sesión previamente.