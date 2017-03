Libertad recibe a Sp. Belgrano Deportes 18/03/2017 Redacción FEDERAL A

Por la segunda fecha de la Fase Reválida del Federal A, esta tarde Libertad de Sunchales recibirá la visita de Sportivo Belgrano de San Francisco. El partido comenzará a las 17 en el Plácido Tita y será arbitrado por Darío Martínes Rojas, de Mar del Plata. Los Tigres vienen de sufrir un empate increíble el último domingo en Pronunciamiento en el debut como entrenador de Carlos Trullet. Los sunchalenses estuvieron a punto de traerse los 3 puntos, pero en la última jugada del partido se durmieron y le posibilitaron al arquero del DEPRO, Catriel Orcellet, empatarlo de cabeza de manera heroica.

Para este duelo, en la última línea Mc Namara ingresaría por el sancionado Ibáñez, y en ataque, el retornado Manuel Bustos, quien proviene de Atlético y ocupará el lugar que dejó vacante Matías Zbrun, reemplazaría a Howling. Por ende, el once sunchalense sería con Ruffini; Guzmán, Mc Namara, Del Grecco y Gauna; Triverio, Despósito, Sánchez y Beltramo; Acosta y Bustos. Por su parte, el elenco sanfrancisqueño viene de ganar en su estreno 2 a 1 ante Guaraní Antonio Franco.

Los otros partidos de la Zona C de la Reválida que se jugarán este sábado son los siguientes: a las 17, DEPRO vs. Sol de América y a las 21, Guaraní AF vs. Gimnasia CDU.

Posiciones Zona C: Sol de América y Sp.Belgrano 3 puntos; DEPRO y Libertad 1; Guaraní y Gimnasia 0.



UNION, MAÑANA

En tanto, por la segunda fecha de la Fase Campeonato, Unión de Sunchales, que tuvo un comienzo ganador en Ramallo, irá por su segunda victoria cuando reciba en el estadio de la Avenida, desde las 18, a Sportivo Las Parejas. Precisamente, el Bicho verde buscará la revancha del 1-5 padecido el pasado martes por Copa Argentina en el sur provincial.