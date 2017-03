Barcelona frente a Juventus Deportes 18/03/2017 Redacción CHAMPIONS LEAGUE

La Champions League entra en su etapa decisiva. Este viernes fue el sorteo de los cuartos de final, que dejó dos grandes choques: Barcelona se medirá ante Juventus y Real Madrid se enfrentará ante Bayern Munich. Además, el Atlético Madrid del Cholo Simeone chocará contra Leicester y el encuentro restante es Mónaco- Borussia Dortmund. Los partidos de ida de cuartos de final se jugarán entre el 11 y 12 de abril, los de vuelta una semana más tarde, 18 y 19 del mismo mes. En semifinales se volverán a sortear los partidos (el 21 de abril) y allí se conocerán los cruces de los cuatro equipos que queden rumbo a la final que será en Cardiff, Gales, el sábado 3 de junio.

Tras la heroica clasificación ante PSG, luego de perder 4 a 0 en el partido de ida y ganar 6 a 1 la vuelta, Barcelona vuelve a ser candidato y se enfrentará a Juventus, rival al que le ganó la final de la Champions 2015. Estarán frente a frente Lionel Messi y Javier Mascherano, ante Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala. El equipo de Luis Enrique será local en la definición, tal como le sucedió ante los franceses en los octavos de final. A Juventus la Serie A ya parece quedarle chica. Tras ganarla por quinta vez consecutiva, ahora sus cañones apuntan a la Liga de Campeones. No tuvo inconvenientes para eliminar al Porto, al que le ganó 2 a 0 en Portugal y 1 a 0 en Italia. Y tiene argumentos para pelear el título.

El otro cruce de peso es el de Bayern Munich ante Real Madrid, que también definirá como local el pase a la semifinal. A puro gol, Bayern Munich se metió en este selecto grupo. Los de Ancelotti ridiculizaron al Arsenal y le ganaron 5 a 1 en Alemania y en Inglaterra. Tiene todo para romper la supremacía española: figuras y poder ofensivo. Y sed de venganza por haber quedado en el camino en la semifinal del año pasado. Real Madrid es el último campeón y otro de los peso pesados. Por su historia, por sus pergaminos y porque le sobran individualidades que lo rescatan en los momentos más complicados. Como Cristiano Ronaldo, uno de los goleadores históricos de la Liga de Campeones. Como Sergio Ramos, el defensor que aparece en los momentos más delicados. Aunque sufrió, el Merengue dejó en el camino al Napoli con cierta comodidad (6-2 en el global) y sueña con repetir.

De la mano de Diego Simeone, el Atlético de Madrid se metió en cuartos de final por cuarto año consecutivo. Hizo valer el 4 a 2 que obtuvo ante Leverkusen como visitante y le alcanzó con empatar 0 a 0 en el Calderón. El Colchonero, que perdió la final del año pasado por penales, sabe jugar las series mano a mano y también sabe que todos prefieren evitarlo. La gran sorpresa de los cuartos de final es Leicester. No por su juego, sí por su presente bipolar. Mientras pelea por evitar el descenso en la Premier League, sus hinchas se ilusionan con construir una nueva hazaña en la Liga de Campeones donde, con una sólida actuación ganó su grupo en la fase inicial y luego desplazó al Sevilla de Jorge Sampaoli.

El otro equipo alemán es el Borussia Dortmund (0-1 de visitante y 4-0 en casa), que con paso firme dejó en el camino al Benfica. Es un equipo con mucho vértigo y con mucho gol, pero que no ofrece las mismas garantías en la defensa. No es favorito, pero le puede dar un dolor de cabeza a más de uno. Por último, Mónaco se metió en la discusión con un plantel muy joven, dejando en el camino al Manchester City, al que dejó hundido en un mar de críticas tras revertir, con un 3-1, el 5-3 que los de Guardiola habían conseguido en Inglaterra. Cuenta con figuras no tan conocidas, pero sí efectivas. Habrá que tener cuidado con este equipo francés, el más goleador de las ligas europeas.



EUROPA LEAGUE

Manchester United, de Inglaterra, con los argentinos Sergio Romero y Marcos Rojo, jugará ante Anderlecht, de Bélgica, en los cuartos de final de la Europa League, según el sorteo que se realizó en la sede de la UEFA en la ciudad suiza de Nyon. El equipo inglés, dirigido por el portugués José Mourinho, será visitante en el cotejo de ida a jugarse en el estadio Constant Vaden Stock y el desquite se disputará en el mítico Old Trafford de Manchester. El Celta de Vigo, de España, dirigido por el argentino Eduardo Berizzo y con Gustavo Cabral y Facundo Roncaglia en su plantel, tendrá como adversario al Genk de Bélgica. El encuentro de ida tendrá lugar en el Estadio de Balaídos en tierra española y el desquite en el Luminu Arena belga. Lyon, de Francia, con el ex River, Emanuel Mammana, tendrá como adversario al Besiktas, de Turquía, jugando la ida en el Park Olympique Lyonnais y el desquite en el Vodafone Arena de Estambul. Finalmente, Ajax Amsterdan de Holanda jugará ante el Schalke 04, de Alemania, primero en el Amsterdam Arena y luego en el Veltins Arena de la ciudad de Gelsenkirchen. Los cuartos de final se jugarán del 11 al 19 de abril, las semifinales el 4 y 11 de mayo y la gran final el 24 de ese mes en el Friends Arena, en Solna, Suecia. La Europa League la UEFA fue ganada en las últimas tres ediciones por el Sevilla, de España, que es el máximo ganador del certamen con cinco trofeos.