Reclamo de Cristina a Macri y Felipe González Nacionales 18/03/2017 Redacción La ex Presidenta pidió que Macri y el español Felipe González aclaren si hablaron de su posible detención.

BUENOS AIRES, 18 (NA). - Por carta documento, la expresidenta Cristina Kirchner le reclamó ayer a Mauricio Macri y a Felipe González que "rectifiquen o ratifiquen" la publicación que indicó que el expresidente del gobierno español le pidió al argentino que ella vaya presa como condición para atraer inversiones de su país.

En un artículo del diario Clarín que cita una supuesta consulta de González en el marco del último encuentro bilateral: "Presidente: ¿por qué no va presa Cristina Kirchner? Quiero que sepas que nadie va a invertir en serio en Argentina hasta que los hechos de corrupción de Cristina sean juzgados y condenados", es la frase que supuestamente dijo González, de acuerdo a la columna periodística.

En respuesta, la exmandataria elevó dos cartas documento a Macri y a González en las que advirtió sobre la "inusitada gravedad institucional" que implica el episodio relatado por la prensa y reclamó que en el plazo de 24 horas "ratifiquen o rectifiquen de manera pública tal información".

"Mi interés por conocer la verdad de lo sucedido no se relaciona al temor a que una medida de tales características, por cierto absolutamente ilegal, sea tomada en mi contra. Por el contrario, el pueblo argentino tiene el derecho de saber si el Presidente de la Nación cumplió con los deberes a su cargo de rechazar manifestaciones que importan, además de una extorsión sin precedentes, la intromisión indebida en asuntos internos, además de exclusivo resorte de la Justicia", indicó la carta documento dirigida a Macri.

A González, exlíder del socialismo español, mandataria le señaló en la nota: "Me cuesta imaginar la escena de un expresidente de un Gobierno democrático extorsionando a un Presidente en ejercicio de otro país democrático para que vaya presa otra expresidenta, de ese mismo país, bajo la amenaza de que de no suceder eso no habría inversiones económicas".

"El pueblo argentino tiene el derecho de saber cuáles son los condicionamientos que pretenden ser impuestos por los supuestos inversores que usted representa", le reclamó Cristina Kirchner. Antes de fueran giradas las notas, buena parte del kirchnerismo salió a defenderla: incluso el bloque de diputados nacionales FPV-PJ, que preside Héctor Recalde, repudió lo que calificó como una "campaña persecutoria del Grupo Clarín" y desconfió de la veracidad del relato de aquel encuentro.

"Todos los funcionarios imputados por delitos de corrupción, empezando por el presidente Macri, gozan de la presunción de inocencia. Si no vienen inversiones, las razones se pueden encontrar en la política económica y social del gobierno que afectó al mercado interno, la industria, las Pymes, los asalariados, los desocupados y subempleados, y a la catarata de reclamos sociales que se pronunciaron en las calles de la Patria", advirtió la bancada kirchnerista en un comunicado.

Por su parte, el exfuncionario kirchnerista Oscar Parrilli también le reclamó a Felipe González que aclare si es cierto lo que publicó Clarín, tras advertir que "callar es reconocer el hecho". "Los inversores no van a venir, porque no hay motivo para venir a la Argentina. Pero no por Cristina, sino porque no hay consumo interno. Primero destruyeron al país en un año y ahora nos quieren echar la culpa de sus fracasos", denunció el titular del Instituto PATRIA en declaraciones a Radio 10.

El exjefe de la AFI destacó además que "en la democracia argentina no hay antecedentes de una persecución de este tenor", al tiempo que señaló que espera que "rápidamente algún fiscal indague si acá no existe la comisión de un delito". "A ver si Carrió, Stolbizer, Ocaña, que denuncian cualquier cosa, hacen alguna denuncia para que se investigue esto", reclamó.