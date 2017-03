Todesca alertó sobre un sabotaje en el INDEC Nacionales 18/03/2017 Redacción El DIRECTOR DENUNCIARA PENALMENTE A DELEGADOS

Ampliar FOTO ARCHIVO NA JORGE TODESCA.

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El director del INDEC, Jorge Todesca, aseguró ayer que denunciará penalmente a los delegados gremiales de ese organismo con quienes protagonizó un fuerte altercado, luego de que empleados apagaran el sistema de acceso al instituto, en medio de una medida de fuerza por un reclamo salarial. "El paro podría haber sido pacífico, pero un grupo de delegados violentó el sistema de acceso al edificio y así se está violando el derecho de trabajadores que está en funciones. Por eso, vamos a denunciar todo ante la Justicia", advirtió el funcionario. Aclaró que "la mayoría de los trabajadores estuvo cumpliendo sus labores" y aseguró que quienes sólo tienen "actitudes violentas" un grupo minoritario de delegados. Reconoció que "durante el día hubo perturbaciones en la página web y en algunas computadores" del organismo, aunque aseveró que "no se afectó la base de datos".

En un video se ve cómo Todesca discute a los gritos con trabajadores de UPCN, a quienes les reprocha haber desconectado el sistema de control de ingresos al edificio. Los empleados del organismo estadístico protestaron con un cese de actividades porque les dejaron de pagar "horas censales", lo que recortó parte de sus ingresos.

En la acalorada discusión, Todesca les dice que se está a la esperada de un "decreto" para solucionar el problema. "Debo aclarar que la política de recursos humanos del Instituto lejos está de promover intencionalmente la situación actual de limitación de ingresos. Desde agosto del año pasado, hemos analizado la manera de reemplazar, de forma legal y legítima, el pago de horas censales previendo que, en 2017, perderían su justificación por ausencia de tareas post censales", señaló.

Dijo que "lamentablemente, como muchos de los procesos que estamos llevando a cabo en el Instituto -y como ha ocurrido con la restitución de la producción estadística- hacer las cosas bien y dar transparencia e imparcialidad a los procedimientos, no siempre alcanza la velocidad que todos deseamos y puede traer aparejado un período de brecha o suspensión hasta tanto se encauce una solución". "Esto es lo que ocurre con las horas censales: simplemente no tienen justificativo de pago en este período", señaló el documento de Todesca.

El jefe del INDEC les dijo a los trabajadores que se propuso al Poder Ejecutivo la creación de un suplemento por "función estadística". "Durante este año, y hasta tanto se defina una metodología de asignación transparente y equitativa, nuestra intención (y así lo establece el proyecto sometido a consideración del PEN) es abonarla con relación al promedio percibido en concepto de horas censales durante los últimos seis meses del 2016.

De ese modo, se otorga previsibilidad y transparencia al cálculo mensual", indicó el comunicado. Señaló que "el camino para lograr una institucionalidad sólida y democrática es largo y, muchas veces, implica sacrificios. Pero estamos convencidos de que lo estamos recorriendo con eficacia y se percibe públicamente en el respeto recuperado por nuestro INDEC".

"Comprendemos la inquietud y respetamos el derecho a manifestarla. Pero no queremos que esta desfavorable situación nos tiente a bajar los brazos y volver al desencuentro. Esperamos contar en las próximas semanas con los instrumentos que nos permitan resolver legalmente la situación. Sepan que la Dirección le presta a este trámite la atención que merece", indicó el comunicado.