"Me pegó a matar"

Esta madrugada en Ceres y en cercanías de la ruta nacional 34, un joven circulaba en bicicleta mediante el uso de un palo habría atacado a una joven trans que ejercía el trabajo sexual.



De acuerdo a lo puesto en conocimiento de LA OPINION online por parte del área de Comunicación Alternativa e Independiente de Diversidad Afectivo Sexual y Derechos Humanos Homo Sapiens, la agresión duró varios minutos produciendo importantes lesiones y en el rostro y diversas partes del cuerpo de quien se identifica como Lola Continelli.



De acuerdo al organismo antes mencionado, "en Ceres la violencia contra la población trans siempre ha sido moneda corriente", citándose buena cantidad de ejemplos al respecto.



Quien no realizó la denuncia policial comentó "recuerdo que me pegaba con un palo y apenas pude defenderme de los golpes. Me atendieron en el Hospital público pero estaba sola y en shock. Siempre sufrí situaciones de robo, violencia y discriminación en la calle, pero esta vez me pegaron para matarme".



Lo precedente tal vez sea el detonador que de pie a una investigación judicial al respecto, dado que si bien no se cuenta con denuncia policial al respecto, la víctima menciona que fue atendida en el Hospital local.