Homenajearon a Marta Giorgetti en la Legislatura

El Diputado Provincial Roberto Mirabella postuló para el reconocimiento a Marta Beatriz Giorgetti, en el marco de la ceremonia de homenajes de la Cámara de Diputados por el Día de la Mujer Santafesina, destacada por su lucha y trayectoria en relación a los derechos de las mujeres: “Es un homenaje a una persona que sintetiza el trabajo incansable y el compromiso tanto en la salud pública como la educación”, sostuvo el diputado.

Fue destacada por su larga trayectoria como funcionaria pública de Rafaela. Dentro de sus actividades destacadas se encuentran: la creación de programas de voluntariados barriales, inserción escolar, creación de escuelas en barrios periféricos y programas de inclusión laboral para jóvenes adultos.

“Ejerció como presidenta del Concejo de Administración del Hospital por muchísimos años dándole un nivel de organización, eficiencia y transparencia a la manejo de la salud pública de una manera notable, asumió el compromiso con los que menos tienen porque fue la que llevó el primer gran proyecto de compra de tierras, urbanización y traslado de los asentamientos de los más desposeídos de Rafaela y mantuvo un trabajo incansable, tanto en las escuelas, como en la municipalidad, o en su paso por el concejo municipal, donde pude compartir con ella”, dijo el diputado Mirabella y añadió “ debe haber pocas personas que tenga este nivel de trayectoria y haya hecho tanto. Podría decir que Marta es incansable”.

La homenajeada fue aplaudida de manera emotiva al recibir el reconocimiento de las manos de las autoridades de la Cámara de Diputados. Aún así, en un gesto de humildad sostuvo que: “le dedico este reconocimiento a toda la gente que hizo posible lo poco o mucho que yo haya hecho. Que es toda la gente que trabaja en su lugar, en su puesto, todos los días y que siempre me hizo sentir muy bien, trabajando acompañada y con un compromiso solidario. Eso es lo que yo quiero homenajear y transmitir en este momento: el compromiso de toda la gente que trabajó conmigo siempre, en estos 50 años de administración pública. Por eso me siento muy reconocida, en realidad los que tienen que ser reconocidos son los agentes de la escuela, del hospital público, de la municipalidad porque ahí es donde radica la fuerza y la posibilidad de hacer cosas”.

Estuvieron presentes en el acto el senador nacional Omar Perotti, el Intendente Luis Castellano y el senador departamental Alcides Calvo, además de miembros de la familia de la homenajeada y de colegas que la acompañaron a lo largo de los años en las diferentes áreas en las que desempeñó funciones en la Municipalidad.

El intendente Luis Castellano enfatizó “el valor que tiene el reconocimiento a las mujeres en un momento en donde hay una reivindicación del rol de la mujer en la sociedad. Que la Cámara de Diputados pueda distinguirla, me parece que es un hecho simbólico importante. Marta Engler es una luchadora, una docente, fue una secretaria de Educación como pocas, y una dirigente que interpretó, interpreta e interpretará siempre lo que es el rafaelino y lo que la comunidad necesita y pide de sus dirigentes: seriedad en el trabajo, la educación como pilar del desarrollo social y, fundamentalmente, el respeto a los valores que seguimos como espacio y proyecto político, y ella los encarna como dirigente. Así que un merecidísimo homenaje para ella”.